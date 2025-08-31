«Самое сложное в процессе валяния - притирание руками полотна после выкладки шерсти и работа со скалкой. Даже не сложное, а рутинное. Долгий процесс, когда прокатываешь готовое полотно скалкой во все стороны 5-6 тысяч раз», - говорит Ибагуль БАРСАКБАЕВА.

Ибагуль Барсакбаева: «Всегда разрешаю прикоснуться, погладить картины»

На V Всемирных играх кочевников ее работы из войлока покорили сердца жителей Алматы и гостей из Америки, Германии, Кореи и многих других стран, которые были очарованы ее произведениями и с удовольствием их приобретали. О своем пути к искусству войлока мастерица рассказала «НГ».

- Помните свою самую первую работу и что с ней случилось?

- Пять первых моих картин - самые любимые, родные и близкие сердцу. Я глубоко неосознанно в душе не хотела расставаться с ними, потому что в каждую картину вносила частичку своей души. Картины для меня - как выношенные дети. Одну подарила сестре и две купили замечательные люди. Безмерно этому рада. Две оставшиеся картины пока со мной (из-за большого формата и неудобной авиаперевозки вызывают затруднения у туристов). Всегда с волнением отношусь к судьбе картин и радуюсь хорошим, добрым покупателям, истинным ценителям искусства.

Орнаментальная композиция

- Кто или что вдохновило заняться именно этим видом искусства?

- Встреча и знакомство с президентом национального дома ремесленников «Қазақ өнер» и бренда «Айгуль лайн» Айгуль Жансериковой. Восхищена ее изделиями, а двухчасовой мастер-класс вдохновил заняться войлоковалянием и только в технике мокрого валяния. Ее напутствие, что наши прадеды валяли войлок только в такой технике, стало для меня и критерием, и кредо.

- Был момент, когда хотели бросить все?

- У Міржақып Дулат ұлы есть хорошие слова: «Дүниеде кедейлік жоқ - өнерпазға» («Для художника в мире бедности не существует» - каз.), и они стали моим девизом. Не было таких моментов, чтобы бросить свое дело. Может быть, из-за краткости времени и срока в 1,5 года. Были мгновения грусти, недовольства и отчаяния после ярмарок в Костанае, когда видела отсутствие интереса и равнодушие людей. Но, если хотя бы один человек восхищенно, с удовольствием и истинным интересом рассматривал, спрашивал, у меня появлялись силы, энергия, вырастали крылья за спиной.

Интерьерная картина

- Какие мастера повлияли на ваш стиль?

-Я не перестаю восхищаться и удивляться творчеству нашей землячки Камили Сулейменовой. Ее восхитительные платья, юбки, накидки из войлока никого не оставляют равнодушным. И невольно возникает вопрос: неужели эту красоту создали руки человека?

- С чего начинается создание работы?

- С опыта и понимания. Во время чтения книг и просмотра фильмов казахских писателей и режиссеров, спектаклей Казахского драматического театра им. И. Омарова, концертов филармонии им. Е. Умирзакова, выставок художников в картинной галерее, во время прогулок в парках Костаная. Так рождается образ, рисунок и переносится на войлочное полотно.

«На пастбище»

- А сколько времени занимает создание одной работы?

- 7-10 дней. В зависимости от размера, сложности изображения и использования многообразия разных цветов, тонов и полутонов.

- Трогательные случаи, связанные с покупателями, были?

- На ярмарке в Астане при общении с покупателями (искали подарки родственникам-астанчанам) выяснилось, что мы земляки из Костаная. И я, и они были удивлены, что о картинах узнали в столице. Второй случай - всегда предполагала свою целевую группу из ценителей искусства, творческих людей с эстетическим и художественным вкусом. Помню, как девушка, увидев картину «Әжемнің жүк сандығы көрпелерімен», воскликнула: «Какая теплая и уютная картина, как моя бабушка из детства!» Такие слова очень дороги для меня.

«Ритмы степей и голоса предков»

- Если бы войлок умел чувствовать, как бы он отнесся к вашим экспериментам с ним?

-Войлок - живой, теплый, податливый материал, с ним приятно, легко работать. Это мой материал. Я думаю, мы оба были бы благодарны друг другу. Войлок - за то, что я показываю и раскрываю его безграничные возможности в применении. А я - за предоставленную мне возможность показать красоту войлока в картинах.

- Что проще: заставить войлок подчиниться вам или наоборот?

- В работе с войлоком у меня нет противоборств, есть только общий совместный контент, парная работа на тет-а-тет. Отношусь к нему, как к живому материалу, и учусь чувствовать его, как учила «королева войлока» и наставник Айгуль Жансерикова. И если бы стоял вопрос о подчинении, то больше вероятности, что я с уважением подчинюсь войлоку.

Казахская девушка

- Что не получилось свалять?

- Труднее и сложнее мне было валять национальные орнаменты «Ою-өрнек». Несколько работ сваляла, облагородила багетной рамкой, но в итоге разобрала и убрала вовсе.

- Если бы вам пришлось валять что-то размером с автобус, что бы это было?

- Наверное, сваляла бы группу девушек в национальной одежде и в такия с перьями. Вообще, мне нравится картины с изображением казахских девушек.

- Какая реакция зрителя больше удивляет: восторг или недоумение?

- Люблю и мне бесконечно нравится, когда зрители восторгаются картинами, говорят комплименты, ласково и нежно пальчиками гладят, тихо шепотом разговаривая, как с собеседником. Особенно дети проявляют живой, искренний интерес и яркие эмоции. На День города в Лисаковске на ярмарке девочка долго и тихо смотрела картины, гладила и счастливо улыбалась. И уходя, подарила мне мое фото. Даже не заметила, когда она успела его сделать. Я была счастлива.

Больше всего удивляют реакции зрителей на ценовую стоимость картины: читаю на лицах зрителей полное недоумение: «Как дорого! А что такая цена? Разве она так может стоить?» Да, иногда обидно слышать и слушать, но я просто вежливо улыбаюсь. У нас в Костанае ручная работа пока еще не ценится так, как в Алматы и Астане. Покупатели не осознали ценность, натуральность, экологичность и индивидуальность ручной работы.

«Алая заря»

- Что чаще слышите: «Ой, хочу себе!» или «А это точно из войлока?

- На ярмарках часто слышу: «А это точно из войлока?» И иногда только: «Ой, хочу себе!» Мне приятно и интересно наблюдать за реакцией зрителей. Всегда разрешаю прикоснуться, погладить картины. Не люблю скептически настроенных людей, которые с недоверием, сомнением, подозрением смотрят на тебя: «Сами сделали? Да?» Никогда не отвечаю.

- Если бы ваши работы могли шептать тайны, то какие?

- О, если мои работы могли шептать тайны, то они бы поведали о кочевой культуре, бескрайних ковыльных степях, о наших прадедах, храбрых батырах, о свободолюбивых прекрасных девушках, о традициях и истории казахского народа.

Фото автора