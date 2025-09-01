План работ Костанайской Горэлектросети со 2-го по 5 сентября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе компания запланировала работы на подстанциях и высоковольтных линиях в десяти районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

КТП – 712 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)

со 2 по 5 сентября с 10:00 до 18:00

Частный сектор: ул. Северная, 1-23, ул. Школьная, 1-27, 2/1, 32/1, ул. Энергетиков, 11-32.

ТП – 610 (работы на ВЛ)

со 2 по 5 сентября с 10:00 до 18:00

Детский сад «Ак-Ерке» по ул. Садовая, 114, ул. Садовая, 1б.

Частный сектор: ул. Садовая, 110/4, 114, 100/3, 75/9, ул. Центральная, 3, 1/1-1/3, 2/1-2/9, 17/1, ул. Воинов-Интернационалистов, 16/7, 17/2, 17/3, ул. 2-я Центральная, 1-14,16/1.

ТП – МК-27 (п. Киевский) (работы на ВЛ)

2 и 3 сентября с 10:00 до 18:00

ТОО «Пенопласт», ТОО «Костанай Строй», ТОО «Эталон-Авто», ИП Ким, ТОО «Форум», ТОО «Автостиль», АЗС «Гелиос № 8», ТОО «Автомиг», ИП Пугачев, ГЭК «Электрон», ИП Ремизов, ИП Моисеева, ИП Цуроева, ИП Муслимова, магазин «У Веры», «Баркат», «Хороший».

Частный сектор: весь п. Киевский.

КТП – 46 (работы на ТП)

2 сентября с 10:00 до 18:00

ИП Алматов, магазин «Пента», «Умелец», «Инструмент», «Форсаж», ТД «Отау-Сауда», детский сад «Аружан», салон красоты «Раиса».

Частный сектор: ул. Баймагамбетова, 178-249, 184/81-184-14, ул. Козыбаева, 122-164, ул. Амангельды, 112-122, ул. Шевченко, 116-207, ул. Победы, 41-141.

Спальный сектор: ул. Шевченко, 41, ул. Победы, 60, 64, 93/2.

Светофоры: ул. Баймагамбетова – ул. Тауелсиздик, ул. Баймагамбетова – ул. Пушкина, ул. Баймагамбетова – ул. Победы.

ТП – 015 Б (ТП-058) (работы на ТП)

3 сентября с 09:00 до 18:00

КГУ "Лицей-интернат БІЛІМ-инновация для одаренных детей», центр адаптации, ИП Елемисова, КХ Садовод, магазин «Любимая Ева», парикмахерская «Вишенка», АЗС № 12, пекарня «Кенихсброт».

Спальный сектор: пр. Кобланды Батыра 35,37, ул. Курганская 4,5.

ТП – 638 (работы на ТП)

3 сентября с 10:00 до 18:00

Детский сад «Маленькая страна», АЗС «Эталон № 5», ИП Рента, магазин «Перекресток», «Росток», гостиница «Достык».

Спальный сектор: 6 мкр. 6 – д. 1, 2, 3 "А".

Частный сектор: 6 мкр. д. 19-108.

Светофор: ул. Арыстанбекова – ул. Волынова.

ТП – 561 (работы на ТП)

3 и 4 сентября с 10:00 до 18:00

Школа № 21, ТОО «Агрофирма «Диевская», магазины «Жасмин», «Нар», «Хюндай центр», нотариус.

Спальный сектор: ул. Баймагамбетова, 147/1, ул. Наримановская, 122, 122/1, 126.

Частный сектор: ул. Наримановская, 112/8, 122/10, 126/1.

КТП – 719 (ж/м. п. Амангельды) (работы на ТП)

4 сентября с 10:00 до 18:00

ТОО «КапиталГрупСоюз».

Частный сектор: ул. Тепличная

Промзона (ул. Челябинская – Дорожников) (работы на ВЛ)

4 сентября с 10:00 до 13:00

СпецАвтоЦон, АЗС «Гелиос № 13», ТОО «Люкс-2016», ТОО «Арт-пласт», ТОО «Партнер», ТОО «АВД-+», ТОО «Фабий», ИП федоров, ИП Жалкенов, ИП Парутин, ИП Исенбаев, ИП Игликов, ИП Божко, ИП Емельянова, ИП Брунер, ИП Аветисян, металл Инвест Атырау, ТОО «Декор-трейд».

ТП – 563 (работы на ТП)

5 сентября с 10:00 до 18:00

ТОО «Вианор», ТОО «Тазалык-2012», СТО «Лада Спорт»,ТОО «Радио Калкан», ТОО «РВД-ОПТ», управление службы охраны по ул. Карбышева, 6.

Спальный сектор: ул. Карбышева 25.