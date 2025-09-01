Где будут отключать электричество в Костанае на этой неделе?
План работ Костанайской Горэлектросети со 2-го по 5 сентября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе компания запланировала работы на подстанциях и высоковольтных линиях в десяти районах областного центра.
КТП – 712 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)
со 2 по 5 сентября с 10:00 до 18:00
Частный сектор: ул. Северная, 1-23, ул. Школьная, 1-27, 2/1, 32/1, ул. Энергетиков, 11-32.
ТП – 610 (работы на ВЛ)
со 2 по 5 сентября с 10:00 до 18:00
Детский сад «Ак-Ерке» по ул. Садовая, 114, ул. Садовая, 1б.
Частный сектор: ул. Садовая, 110/4, 114, 100/3, 75/9, ул. Центральная, 3, 1/1-1/3, 2/1-2/9, 17/1, ул. Воинов-Интернационалистов, 16/7, 17/2, 17/3, ул. 2-я Центральная, 1-14,16/1.
ТП – МК-27 (п. Киевский) (работы на ВЛ)
2 и 3 сентября с 10:00 до 18:00
ТОО «Пенопласт», ТОО «Костанай Строй», ТОО «Эталон-Авто», ИП Ким, ТОО «Форум», ТОО «Автостиль», АЗС «Гелиос № 8», ТОО «Автомиг», ИП Пугачев, ГЭК «Электрон», ИП Ремизов, ИП Моисеева, ИП Цуроева, ИП Муслимова, магазин «У Веры», «Баркат», «Хороший».
Частный сектор: весь п. Киевский.
КТП – 46 (работы на ТП)
2 сентября с 10:00 до 18:00
ИП Алматов, магазин «Пента», «Умелец», «Инструмент», «Форсаж», ТД «Отау-Сауда», детский сад «Аружан», салон красоты «Раиса».
Частный сектор: ул. Баймагамбетова, 178-249, 184/81-184-14, ул. Козыбаева, 122-164, ул. Амангельды, 112-122, ул. Шевченко, 116-207, ул. Победы, 41-141.
Спальный сектор: ул. Шевченко, 41, ул. Победы, 60, 64, 93/2.
Светофоры: ул. Баймагамбетова – ул. Тауелсиздик, ул. Баймагамбетова – ул. Пушкина, ул. Баймагамбетова – ул. Победы.
ТП – 015 Б (ТП-058) (работы на ТП)
3 сентября с 09:00 до 18:00
КГУ "Лицей-интернат БІЛІМ-инновация для одаренных детей», центр адаптации, ИП Елемисова, КХ Садовод, магазин «Любимая Ева», парикмахерская «Вишенка», АЗС № 12, пекарня «Кенихсброт».
Спальный сектор: пр. Кобланды Батыра 35,37, ул. Курганская 4,5.
ТП – 638 (работы на ТП)
3 сентября с 10:00 до 18:00
Детский сад «Маленькая страна», АЗС «Эталон № 5», ИП Рента, магазин «Перекресток», «Росток», гостиница «Достык».
Спальный сектор: 6 мкр. 6 – д. 1, 2, 3 "А".
Частный сектор: 6 мкр. д. 19-108.
Светофор: ул. Арыстанбекова – ул. Волынова.
ТП – 561 (работы на ТП)
3 и 4 сентября с 10:00 до 18:00
Школа № 21, ТОО «Агрофирма «Диевская», магазины «Жасмин», «Нар», «Хюндай центр», нотариус.
Спальный сектор: ул. Баймагамбетова, 147/1, ул. Наримановская, 122, 122/1, 126.
Частный сектор: ул. Наримановская, 112/8, 122/10, 126/1.
КТП – 719 (ж/м. п. Амангельды) (работы на ТП)
4 сентября с 10:00 до 18:00
ТОО «КапиталГрупСоюз».
Частный сектор: ул. Тепличная
Промзона (ул. Челябинская – Дорожников) (работы на ВЛ)
4 сентября с 10:00 до 13:00
СпецАвтоЦон, АЗС «Гелиос № 13», ТОО «Люкс-2016», ТОО «Арт-пласт», ТОО «Партнер», ТОО «АВД-+», ТОО «Фабий», ИП федоров, ИП Жалкенов, ИП Парутин, ИП Исенбаев, ИП Игликов, ИП Божко, ИП Емельянова, ИП Брунер, ИП Аветисян, металл Инвест Атырау, ТОО «Декор-трейд».
ТП – 563 (работы на ТП)
5 сентября с 10:00 до 18:00
ТОО «Вианор», ТОО «Тазалык-2012», СТО «Лада Спорт»,ТОО «Радио Калкан», ТОО «РВД-ОПТ», управление службы охраны по ул. Карбышева, 6.
Спальный сектор: ул. Карбышева 25.
