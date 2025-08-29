В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» сотрудники полиции раскрыли два угона автомобилей, сообщила сегодня, 29 августа, пресс-служба ДП Костанайской области.

26 августа в полицию Рудного поступило сообщение об угоне автомобиля Honda Civic, припаркованного во дворе жилого дома. Наряды полиции были немедленно ориентированы на розыск транспорта. С помощью камер видеонаблюдения установили местонахождение угонщика. Он был задержан - им оказался нетрезвый водитель.

- По решению суда за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения ему назначено 20 суток административного ареста. В отношении него также возбуждено уголовное дело по факту угона, проводится следствие, - прояснили в ведомстве.

В Костанае ночью 28 августа патрульные полицейские заметили автомобиль, движущийся на высокой скорости. На законное требование об остановке водитель прибавил скорость и попытался скрыться.

Во время погони он:

* проезжал на красный сигнал светофора;

* совершал опасные манёвры;

* подрезал служебный автомобиль, подвергая опасности других участников дорожного движения.



На одном из участков дороги водитель не справился с управлением и врезался в столб. От 23-летнего водителя, жителя Астаны, исходил резкий запах алкоголя. Он признался, что с друзьями отдыхал в бане, выпил спиртное, после чего угнал стоявший неподалёку незапертый автомобиль.

Выяснилось также, что ранее он уже был лишён водительских прав.

В отношении него возбуждены два уголовных дела по факту угона транспортного средства и за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, лишённым водительских прав.

Департаменте полиции также сообщил, что с начала года в регионе раскрыто 32 угона автомобилей.

Полиция напоминает водителям о необходимости соблюдения элементарных мер безопасности: не оставляйте автомобили незапертыми; не храните ключи в салоне; при наличии используйте противоугонные системы.

ОПМ «Правопорядок» продолжается. Полиция призывает граждан быть бдительными и при выявлении подозрительных действий незамедлительно обращаться в службу 102.

Фото предроставлены ДП Костанайской области