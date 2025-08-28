На недавнем совещании директор Костанайской теплокомпании Азамат АУЖАНОВ напомнил о ежегодной проблеме: часть многоэтажек в областном центре остаются без паспортов технической готовности накануне холодов. По идее, КТЭК подавать им тепло не должна.

Конечно, это фантастический вариант, немыслимо же оставить в морозы жилье без обогрева. Однако Аужанов отметил, что несколько ОСИ, ПКСК, управляющих компаний игнорируют необходимость получения актов технической готовности теплопотребляющих установок.

Так документ именуется в правилах подготовки и проведения отопительного сезона, которые принимаются маслихатами областей и в которых говорится, что « «субъект сервисной деятельности осуществляет... подготовку дома к отопительному сезону в целях рационального потребления услуг по теплоснабжению».

- По данным на 25 августа из 2 311 абонентов акты готовности получили 719, что составляет 31%, - сказал Аужанов. - объекты образования, здравоохранения выглядят неплохо, 84% и 59% соответственно, по многоэтажным жилым домам пока 51%. ПКСК «Восход», «Ремстрой 1», «Аман-жол КЗ», «Кен Дала 2017», управляющие компании «Центр-сервис», ИП Утаров, «СВ Комплект 79», которые суммарно обслуживают около 75 домов, не получают акты готовности на протяжении нескольких лет. Скорее всего они не выполняют промывку системы отопления, не проводят мероприятия по подготовке к зиме.

На совещании говорилось, что город за счет привлеченных средств помогает готовить к зиме двухэтажные многоквартирные дома, которые не имеют специализированных обслуживающих организаций. Сейчас из 85 таких домов промывку систем провели в 64.

- В условиях приближающегося отопительного сезона хотелось бы обратиться с просьбой к обслуживающим компаниям об активизации работы по полноценной и качественной подготовке объектов к осенне-зимнему периоду. И поручить отделу жилищных отношений провести соответствующую работу с данными обслуживающими компаниями, - завершил выступление Аужанов.

- Они годами не получают акты, а мы их все-таки подключаем. Как так? - отреагировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, - это же риски для отопительного сезона. А потом в случае чего жильцы будут говорит, куда смотрит акимат. Писать, кричать, что их оставили без тепла.

Отсутствие паспортов готовности как-то же регламентируется? За это наказывать можно?

Специалист отдела жилищных отношений ответил, что «по нашему направлению нет».

- А по какому можно? Надо искать механизмы, - настаивал аким. - Ладно, мы помогаем 2-этажным домам, где нет ОСИ. Но в этих же есть. Не может такого быть, чтобы не было способа. Раз акт технической готовности дома к приему тепла требуется, то должен быть механизм. А несли нет, то зачем мы требуем.

И добавил, что в этой ситуации должна работать и ответственность ОСИ и ПКСК перед собственниками владельцами квартир, в интересах которых эти организации были созданы и действуют.

Фото из архива "НГ"