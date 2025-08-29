В Костанае продолжаются споры вокруг системы видеонаблюдения “Сергек”. Редакция "НГ" представляет взгляд на этот конфликт корреспондента портала DKNews.kz. И предлагает его участникам прокомментировать эту оценку.

Изначально областное управление информатизации поддержало внедрение этой системы, она была установлена и функционирует почти год - однако подписывать акты выполненных работ местные власти отказываются, ссылаясь на заключение аудита о несоответствии исполнителя ряду условий контракта. В компании «Көркем Телеком» эти обвинения отвергают и считают, что государственные партнеры фактически использовали систему “Сергек” бесплатно.

Фото с сайта DKNews.kz

Sergek пришел в Костанайскую область в сентябре 2023 года. Инициатива частного инвестора в лице ТОО «Көркем Телеком» была с энтузиазмом поддержана Управлением информатизации. Неудивительно: согласно сервисному договору, частный партнер должен был за собственные средства построить всю инфраструктуру: установить 60 аппаратно-программных комплексов (АПК) на дорогах и 1000 камер общественной безопасности, модернизировать Центр оперативного управления полиции и обеспечить подключение системы к защищенным каналам передачи данных. Область должна была лишь оплачивать услуги по предоставлению данных, зафиксированных интеллектуальной системой, не неся капитальных затрат - словом, был применен механизм государственно-частного партнерства. Общую стоимость проекта оценили в 3,5 млрд тенге.

В 2023 году руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата области Азамат Кашиев так описывал преимущества партнера:

- «Сергек» имеет такие особенности, как оптическое определение скорости, поиск машин, беспроводная широкополосная и оптоволоконная передача данных, круглосуточное видеонаблюдение, хранение и аналитика видеопотока, обнаружение правонарушений, интеграция с другими камерами и государственными системами.

Однако, вместо того чтобы принять построенную систему, государственный партнер решил договор расторгнуть, несмотря на то, что второй госпартнер, в лице департамента полиции активно используют систему и, по неофициальным данным, раскрыли с её помощью уже свыше 400 преступлений.

Однако роман полицейских с “Сергеком” продолжался недолго. С октября 2024 года эксплуатация системы полностью финансировалась компанией - ежемесячные расходы составляли около 50 млн тенге. А в январе 2025 года управление информатизации подало иск о расторжении договора ГЧП. Документ подписал Азамат Кашиев, ранее энергично поддерживавший проект.

Формальным поводом для иска послужили итоги внутреннего государственного аудита. Его провел департамент внутреннего гос­аудита Костанайской области.

В своем отчете аудиторы указали, что, на их взгляд, в ходе реализации проекта имели место нарушения процедурного характера. Причем они касались государственного партнера - то есть, управления информатизации. Для компании-инвестора (ТОО «Көркем Телеком») прямых нарушений установлено не было. Более того в предписании было указано, что финансовых нарушений не установлено, обязательств по возмещению ущерба или восстановлению (работами, услугами, поставками) не имеется. То есть аудит не выявил никаких оснований для признания ущерба бюджету или государственным органам.

Единственный косвенный ущерб, наносимый пока государственному бюджету - это убытки которые они несут в виде неоплаченных штрафов. Только за 8 месяцев текущего года система зафиксировала нарушения ПДД на сумму более 19 млрд тенге.

Тем не менее, управление информатизации потребовало расторжения договора через суд. В суде местные власти выдвинули новые претензии. Так, по их заявлению, частный партнер не предоставил сертификаты на каждую отдельную камеру и другие элементы аппаратно-программного комплекса. Как объяснял тот же Азамат Кашиев, “Есть приказ такой, национальная система видеомониторинга. По этим правилам не соответствуют эти камеры техническим характеристикам. На некоторые конфигураторы, на модули (АПК) "Сергек" не имеются сертификаты на эти модули. Далее – третье было нарушение, что у них нет казахстанского содержания на некоторые модули”.

Представители “Сергек” парировали, что сертифицируется весь аппаратно-программный комплекс, а не каждая деталь, и вот эта сертификация была предоставлена. Кроме того, на каждую камеру также была сертификация.

"Нас не проверяли, проверяли нашего государственного партнера в лице управления цифровизации. Соответственно, они обращались к нам с просьбой устранить формальные замечания и предоставить всю документацию. Мы благополучно все устранили и предоставили", - заявлял директор костанайского филиала ТОО «Көркем Телеком» Олжас Шугаев.

Касательно казахстанского содержания в «Көркем Телеком» подчеркивали, что да, сами камеры в аппаратных комплексах импортные - просто потому, что в Казахстане, к сожалению, не производят нужного оборудования. Зато программное обеспечение - национальная разработка, и “казахстанского содержания в АПК столько, сколько это вообще возможно”.

Стороны продолжают свой спор в судах. Первая инстанция, Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области, сочла процедурные нарушения “существенными”. Они касались… отсутствия письменного согласования при замене оборудования в Центре оперативного управления. Вместо запланированной видеостены (которая уже была и прекрасно выполняла свои функции) компания за свой счет провела модернизацию ЦОУ - ремонт, новая техника, мебель. Это сочли нарушением. Причем такая модернизация была согласована с департаментом полиции.

Вторым аргументом стало формальное несоответствие модели АПК «Сергек 2.1» при визуальном сравнении с документацией договора. При этом в компании утверждают, что по функционалу установленная модель даже превосходит запланированную. Система была сертифицирована, прошла метрологическую поверку, использовалась полицией и доказала свою эффективность в работе. Все представленные компанией сертификаты и экспертные заключения были признаны недопустимыми, а ходатайство о проведении независимой экспертизы отклонено. Характеристики оборудования оказались несущественными по сравнению с визуальным осмотром внешней упаковки для самого оборудования.

Как и аудиторы, финансового ущерба для государства суд первой инстанции не выявил. Вопрос финансового ущерба для компании-оператора АПК рассматривать не стали, хотя «Көркем Телеком» инвестировал (по их данным) в проект около 2 млрд тенге. Отметим, что в признании компании недобросовестным партнёром суд отказал, признав отсутствие оснований и пропуск сроков для подачи такого иска. Тем не менее, он вынес решение о расторжении договора.

Компания не согласилась с этим и подала на апелляцию. Ее рассмотрит суд Костанайской области.

Конечное решение спора - за судебной системой. При этом, по мнению местных наблюдателей, остается загадкой, почему вдруг управление информатизации внезапно “разлюбило” “Сергек”, который раньше очень поддерживало. Настолько разлюбило, что начало искать самые разные поводы для разрыва договора. Не подошло заключение аудиторов - появились новые претензии.

Такой подход может сделать непрогнозируемыми судьбы проектов ГЧП. Когда по неизвестным причинам вдруг меняется подход к проекту со стороны одного из партнеров - это всегда риски для второго.