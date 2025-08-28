В хорватском Задаре прошёл Кубок мира по джиу-джитсу (не-ваза). Костанайские спортсмены вернулись с богатым урожаем: две золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль.

Адлан Мадаев - чемпион в весовой категории до 77 кг

В весовой категории до 77 кг блистал Адлан Мадаев. В своей первой схватке он одержал досрочную победу над соперником из Узбекистана, завершив поединок болевым приёмом. Затем уверенно разгромил спортсмена из Швейцарии - 12:0, после чего выиграл встречу у представителя Молдовы со счётом 8:0. В финале Мадаев показал отличную технику и одолел соотечественника - 5:0.

- Когда все схватки завершаются победами и ты поднимаешься на высшую ступень пьедестала, понимаешь - подготовка прошла не зря, - поделился с «НГ» Адлан МАДАЕВ.

Абдулла Батырбек - чемпион в весе до 62 кг среди юношей

Абдулла Батырбек (до 62 кг, среди юношей) тоже провёл серию уверенных выступлений: сначала победил соперника из Черногории, затем дважды представителей ОАЭ - все встречи завершились болевыми приёмами. В финале снова оказался представитель ОАЭ, и снова досрочная победа - болевым на руку. Батырбек стал чемпионом Кубка мира в своей категории.

Алдияр Серик (до 69 кг) одержал победы над представителями Узбекистана и Украины, но в финале уступил спортсмену из Израиля и завоевал серебряную медаль.

Рамазан Кусаинов - серебряный призёр в весе до 94 кг

Рамазан Кусаинов (до 94 кг) уверенно прошёл украинца, поляка и земляка, выиграв удушающим приёмом «часики». В финале его соперником стал израильский спортсмен, которому Кусаинов уступил по очкам. В итоге - серебро Кубка мира.

- Каждый выход на ковер - это проверка силы и воли. Я рад, что дошёл до финала, но понимаю: впереди ещё больше работы, - подчеркнул Рамазан КУСАИНОВ.

Максат Толенди - бронзовый призёр в весе до 85 кг

Максат Толенди (до 85 кг) начал турнир с победы над хозяином татами - хорватским спортсменом. Во втором поединке эффектным болевым на руку он остановил соперника из Израиля уже на второй минуте. В третьей встрече уступил соотечественнику 2:3, но в схватке за 3-е место проявил характер и победил представителя Венгрии удушающим приёмом. В итоге - бронзовая медаль Кубка мира.

Сборная Костанайской области

Адлан Мадаев, Рамазан Кусаинов, Максат Толенди и Алдияр Серик перед мировым стартом прошли несколько месяцев интенсивной подготовки в тренировочном лагере в Бразилии. Всё это происходило под руководством их наставника - старшего тренера Костанайской области по джиу-джитсу Мурата Бермухамбетова. По словам спортсменов, этот кэмп принёс свои плоды: костанайцы получили уникальную практику и отточили технику.

Кубок мира в Задаре стал для костанайцев настоящим триумфом. Их медали - не только личные победы, но и весомый вклад в общий успех сборной Казахстана.

Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области





