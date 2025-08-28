Жители п. Тобол района им. Беимбета Майлина сообщили "НГ" о тяжелых условиях жизни семьи Лидии ПОЛУТОРНОЙ - их дом был поврежден паводком два года назад. Теперь каждую весну в нём поднимается вода, потолок угрожает обрушиться, а насос не справляется с подтоплением.

Как сообщил в ответе на запрос "НГ" аким поселка Тобол Азамат БЕРДАЛИНОВ, этот дом не имеет правоустанавливающих документов и считается бесхозным.

- С Лидией Полуторной и отцом их общих детей Владимиром Кречетовым неоднократно проводились встречи и разъяснительные беседы о том, что необходимо обратиться с заявлением в суд района о признании права собственности на дом. Однако до сего дня семья в суд не обратилась, - отметил Бердалинов. - Именно из-за отсутствия документов семья не смогла оформить государственную помощь, предоставляемую пострадавшим от паводка.

По официальным данным, в доме проживают семь человек: родители и шестеро детей, младшему из которых несколько месяцев. Глава семьи имеет проблемы со слухом, из-за чего не может трудоустроиться официально, но в больницу не обращался и документы на инвалидность не оформлял.

- Семья живет случайными заработками. Кречетов занимается сварочными работами. На учет по безработице взрослые не встают, - уточнил аким поселка.

Мать семьи получает пособие по многодетности, а также выплаты до достижения ребенком полутора лет.

Бердалинов подтвердил, что этой весной во время паводка двор дома подвергся затоплению. По информации акимата, для помощи семье была создана волонтерская бригада, которая откачивала воду, прокапывала каналы и устанавливала мешки с песком.

Кроме того, семья регулярно получает продуктовую и вещевую помощь:

в 2023 году - одежду и обувь на сумму 350 тысяч тенге за счет спонсоров;

в 2024–2025 годах - продукты питания;

13 марта 2025 года - помощь продуктами питания от волонтеров района;

27 августа текущего года - в рамках акции «Дорога в школу» семье передали продукты, одежду, газовую плиту и строительные материалы для частичного ремонта дома.

- В рамках реализации мер господдержки семье Полуторных оказана помощь в подаче заявки для постановки на учет в электронную базу «Центр обеспечения жильем», - подчеркнул аким.

Фото предоставлено жителями поселка Тобол