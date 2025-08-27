Даже на ровных улицах в сильные костанайские дожди набирается приличный уровень воды. Что произойдет в таком случае с домами в конце улицы, находящейся под наклоном, если у воды нет нормального пути отхода? Вопрос физики - в августе частные дома на тупике улицы Сьянова топило дождевыми водами так, как поселки обычно топит весной талыми водами. И заодно прибивало к домам строительный мусор от ремонта дорог.

Кадр из видео, предоставленного жильцами

- Человек умер - его вынести невозможно было, - возмущается Елена ШМАКОВА. - Еще пожар был. Ни скорая, ни пожарные подъехать не могут.

Исторически, по словам жильцов, участок улицы Сьянова близ конца улицы выполнял роль большой канавы, по которой после сильных дождей вся вода с вышестоящих территорий стекала в Тобол. Река - сразу за тупиком улицы, в нее ведет уже не метафоричная канава, а труба. До недавнего времени вся эта система работала, но после ремонта дороги на ул. Сьянова и пересекающей ее ул. Победы что-то изменилось в конфигурации этого участка...

- Несколько лет назад здесь была вся дорога заасфальтирована, - вспоминает Елена Шмакова. - Потом делали улицу Победы, асфальт сняли, Победы сделали, сказали, что Сьянова сделают.

- Когда Сьянова была неасфальтированная, уровень дороги был ниже, - вспоминает Светлана КАРАБУТОВА. - Мы бога молили: когда же у нас будет улица. Сделали, красиво, цивильно. Но теперь подняли уровень дороги наравне с тротуаром. И сверху вся вода стекает в дома.

Людмила Ковлюшенко (на фото) и другие жильцы считают, что уровень участка не нужно поднимать

Корреспондент «НГ» увидел, что неасфальтированным и неприподнятым в уровне остался участок непосредственно перед домами. На днях его засыпали землей и, по словам жильцов, отдел ЖКХ планирует продолжать таким образом поднимать его и в дальнейшем асфальтировать. А также установить бетонные канавы для того, чтобы вода стекала в трубу и дальше в Тобол.

- Это для нас просто беда бедовая, - возмущается Карабутова. - Сейчас даже вот этого углубления не хватает, воды очень много. В этих лотках воды очень мало вместится.

Как поясняют жильцы, лотки планируют установить только с одной стороны, а другую сторону - асфальтировать. Живущие по этой другой стороне опасаются затоплений.

А предлагают они асфальтировать участок «корытообразно» и не поднимая сильно уровень. Таким образом он будет одним большим «лотком», пропускная способность которого, по мнению жильцов, будет достаточной.

«НГ» направит запрос в отдел ЖКХ Костаная с просьбой прокомментировать ситуации.

Фото автора