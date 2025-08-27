Казахстанцы ежедневно теряют деньги на своих карточных счетах, а банки зарабатывают на этом сотни миллиардов. Финансист Галым Хусаинов объяснил, почему запрет на начисление процентов по текущим счетам выгоден не клиентам, а кредитным организациям, передаёт Tengri Life.

Фото:depositphotos.com

92 тенге в день - мелочь или нет?

По словам эксперта, на карточных счетах казахстанцев лежит около 2,2 триллиона тенге. В среднем на каждой карте хранится около 220 тысяч тенге. Если бы на эти деньги начислялись проценты, человек получал бы около 33 тысяч тенге в год. Сейчас же эта сумма теряется - это 2 750 тенге в месяц или 92 тенге в день.

- Кто-то считает это мелочью, кто-то — платой за удобство. Но в итоге эти деньги просто уходят банкам, - отметил Хусаинов.

Большие выигрыши для банков

В масштабах системы речь идёт о колоссальных суммах. Банки используют бесплатную ликвидность и зарабатывают на ней около 330 миллиардов тенге в год. Это примерно десятая часть всей прибыли банковского сектора. Причём львиная доля этих средств сосредоточена всего в нескольких крупнейших банках.

При этом популярные кешбэки не могут компенсировать потери клиентов: они финансируются не банками напрямую, а в основном за счёт партнёров, комиссий и маркетинговых бюджетов платёжных систем.

Как было раньше

До 2019 года многие банки начисляли проценты на карточные остатки. Тогда клиенты получали доход, а конкуренция между банками работала в их пользу. Но с запретом правила игры изменились и бенефициарами оказались сами банки.

- Чем выше базовая ставка, тем больше зарабатывают банки. Высокая доходность топ-банков во многом связана именно с регуляторным арбитражем, - подчеркнул финансист.

Напомним, ранее "НГ" сообщала, что Минфин вводит новые жесткие правила контроля за переводами в Казахстане.