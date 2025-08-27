Скоро в Казахстане начнётся новый политический сезон. Послание Президента, которое обычно озвучивается на открытии новой парламентской сессии в начале осени, в этом году назначено на 8 сентября. Судя по всему, депутаты начнут работу раньше этого срока. Какие вопросы Касым-Жомарт Токаев может затронуть в своём Послании народу, чего ждать от работы правительства и депутатов в новом политическом году? На эти вопросы попытались ответить казахстанские политологи. Подробнее - в материале корреспондента Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Послание: чего ожидать казахстанцам

Политолог, эксперт по внешней политике Таир Нигманов считает, что основной акцент в Послании народу - 2025 будет сделан на вопросах бюджета и экономики Казахстана. А именно: как дальше диверсифицировать нашу экономику, как выходить из бюджетного кризиса, на чём необходимо будет сэкономить, а на каких вещах нельзя будет экономить ни в коем случае.

"Глава государства уже сейчас это проговаривает. Например, на совещаниях по вопросам бюджета, что все государственные гарантии должны выплачиваться в срок и в полном объёме. Мне кажется, это первое, на чём будет сделан акцент и Послания, и работы правительства в целом", - сказал Нигманов.

Послание Президента станет "стержневым событием этой осени", считает политолог, эксперт по международным коммуникациям Азамат Байгалиев. Он заметил, что Касым-Жомарт Токаев регулярно лично принимает представителей экономического блока, поэтому стоит ждать новых инициатив в развитии малого и среднего бизнеса, привлечении инвестиций и создании более благоприятных условий для бизнеса.

"Вероятно, будут затронуты актуальные вопросы, связанные с налоговой реформой. Вместе с тем не стоит исключать и жёстких решений, связанных с системой госуправления. Дополнительную интригу создаёт непривычно поздняя по меркам сентября дата Послания, однако понятно, что в первую очередь это связано с заседанием ШОС и визитом Токаева в Китай. Для нашей внешней политики это, безусловно, важнейшие мероприятия, которые традиционно повышают интенсивность международного сотрудничества в регионе", - сказал Азамат Байгалиев.

По мнению политолога, осенью стоит ожидать появления новых проектов в сфере транспорта, энергетики, искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры, которые стимулируют торговлю и экономический рост.

Тезис о том, что Центральная Азия – это ядро стабильности для ШОС и обеспечение её безопасности выгодно всему региону, по мнению Байгалиева, будет усилен.

"Ещё одним первостепенным внешнеполитическим событием станет государственный визит Президента Токаева в Россию. За последние годы Казахстан стал играть ещё большую роль в евразийской экономике и глобальных переговорных процессах. Многое в ноябрьском визите будет зависеть от мировой повестки, однако можно быть уверенным в том, что визит высшего уровня обязательно будет включать конкретные проекты и соглашения, которые окажут прямое влияние на развитие двух государств", - заявил политолог.

По мнению политолога Андрея Чеботарёва, Президент выскажется о том, как усиление Комитета национальной безопасности (КНБ) может повлиять на улучшение деятельности по выявлению и возврату незаконно приобретённых активов.

"Отдельной темой, скорее всего, станут вопросы строительства АЭС с учётом решений, заявленных Агентством по атомной энергии", - добавил Чеботарёв.

Эксперт считает, что в целом казахстанские власти готовы к началу осеннего политсезона. Он не исключил, что до конца августа будут приняты какие-либо важные решения.

Политолог Замир Каражанов считает, что в Послании будет отдельный блок о том, что казахстанская модель развития за прошедшие годы была достигнута.

"Мы сохранили экономический потенциал. По объёму экономики мы вторая страна на постсоветском пространстве после России, а в Центральной Азии - первая. За эти годы была проведена большая работа. В период геополитической турбулентности запас прочности Казахстана давал о себе знать. Основные реформы со стороны руководства страны уже были проделаны. Важными остаются вопросы по поводу повышения эффективности этих институтов", - сказал политолог.

Не все поручения выполнены?

Текущий политический год в сравнении с предыдущими, по мнению Азамата Байгалиева, был на редкость спокойным.

"Это не очень характерно для нашей управленческой системы, но в целом говорит о её стабильности, предсказуемости и уверенности в принимаемых решениях. В ситуации, когда всё идёт шаг за шагом, своим чередом, иррационально растут ожидания истеблишмента и электората в плане более резких и, в некотором роде, неожиданных решений. Вполне возможно, аудитория их получит – с той лишь разницей, что эти решения будут не сенсационными, а соответствующими логике нынешних политических и экономических реформ Главы государства", - сказал политолог.

Как отметил Андрей Чеботарёв, ключевым фактором успешного развития Казахстана в целом и выполнения задач, обозначенных в прошлогоднем Послании народу, в частности, является повышение эффективности государственного управления.

Таир Нигманов подчеркнул, что тема внутренней политики прошлого сезона касалась в первую очередь бюджетного кризиса. По мнению эксперта, невозможно сохранять "такой дисбаланс в бюджете" на долгой дистанции. А это "может негативно отразиться на экономике нашей страны".

"И задача правительства и Мажилиса была в том, чтобы эту проблему решить. Задача Мажилиса состояла в разработке Бюджетного и Налогового кодексов, задача правительства касалась секвестра трат (принудительное сокращение госрасходов - прим.). Как раз накануне открытия нового политического сезона, Послания Главы государства был проведён ряд совещаний по вопросам бюджета, экономики. Мы видим, что, скорее всего, эта тема продолжится и в следующем политическом сезоне, потому что предварительные встречи всем этим вопросам как раз посвящены", - сказал Таир Нигманов.

По словам эксперта, нельзя сказать, что проблема дисбаланса бюджета в Казахстане решена. Траты всё ещё сильно превосходят пополнения бюджета, и этот вопрос необходимо решать.

"Населения это касается в двух плоскостях. Первая - это то, какие налоги будут собираться, как они будут собираться, насколько сильно будет караться невыплата этих налогов. Вторая - бюджетный кризис в первую очередь касается социальных выплат, это пенсии, пособия, стипендии и прочее; траты государства на образование и медицину, потому что это вообще самые главные траты нашего государства", - добавил Нигманов.

Проще говоря: то, в каком количестве и формате будут строиться новые школы и больницы, как будут индексироваться зарплаты - этим всем необходимо будет заниматься в следующем политическом году.

По словам Замира Каражанова, актуальным остаётся вопрос развития казахстанской экономики.

"После 2010-2012 годов у нас темпы роста экономики были достаточно скромными. Нам надо выходить на более динамичный уровень развития экономики. Об этом Президент уже заявлял. Но пока ситуация выглядит так, как выглядит. Нам удалось выйти за 5 процентов по росту экономики пару лет назад. По итогам первого полугодия 2025 года у нас неплохой результат. Но как мы закончим этот год - это большой вопрос. Необходимо проводить экономические реформы, создавать наиболее благоприятные условия для развития казахстанского бизнеса. С этим у нас есть проблемы", - сказал Каражанов.

Также, по мнению эксперта, Казахстану необходимо развивать конкуренцию в бизнесе. А сделать это можно только за счёт создания лучших условий для предпринимателей.

"Есть большие вопросы к Национальному банку в том, что он оказался к такой инфляции, как 10-11 процентов. С этим явлением надо бороться посредством тех механизмов, которые есть у Нацбанка", - добавил политолог.

Ждать ли увольнений чиновников?

По мнению политолога Замира Каражанова, в Казахстане весьма раздутый государственный аппарат и его можно было сократить, но не искусственным образом. Важно провести грамотную административную реформу.

Сейчас Президент время от времени критикует тех или иных чиновников или ведомства за плохую работу. При этом, как считает эксперт, Токаеву несвойственно публично ругать членов госаппарата.

"Я не ожидаю, что будут показательные разносы. За первое полугодие в министерствах и агентствах не так много было перестановок. Но то, что критика звучит, она действительно звучит в отношении каких-то отдельных ведомств. Например, была критика о том, что чиновники на местах неинициативные, безответственные. Это не просто так возникает. Поэтому я и говорю, что надо проводить административную реформу, больше поощрять людей, которые проявляют инициативу", - сказал Каражанов.

По мнению эксперта, таких специалистов госсистема сможет мотивировать на самореализацию и построение более успешной карьеры.

Напомним, недавно "НГ" сообщала, что Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу 8 сентября на совместном заседании палат Парламента. В мероприятии примут участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.

В прошлый раз Президент выступил с Посланием 2 сентября 2024 года.