В мероприятии примут участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.

В прошлый раз Президент выступил с Посланием 2 сентября 2024 года.

Тогда глава государства озвучил дату проведения референдума по АЭС, который состоялся 6 октября 2024 года.

Важным месседжем предыдущего Послания стало обращение Токаева к бизнесменам из списка по возврату активов. Президент предупредил предпринимателей, что они не должны торговаться по этому поводу. Иначе разговор будет другим.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поручил полиции бороться с бандитизмом, поставив задачу обеспечить всестороннюю безопасность граждан.