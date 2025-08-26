Токаев выступит с Посланием народу Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана 8 сентября на совместном заседании палат Парламента. Об этом сообщил помощник - пресс секретарь президента Руслан Желдибай, передаёт Tengrinews.kz.
Фото пресс-службы Акорды
В мероприятии примут участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.
В прошлый раз Президент выступил с Посланием 2 сентября 2024 года.
Тогда глава государства озвучил дату проведения референдума по АЭС, который состоялся 6 октября 2024 года.
Важным месседжем предыдущего Послания стало обращение Токаева к бизнесменам из списка по возврату активов. Президент предупредил предпринимателей, что они не должны торговаться по этому поводу. Иначе разговор будет другим.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поручил полиции бороться с бандитизмом, поставив задачу обеспечить всестороннюю безопасность граждан.
