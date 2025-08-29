Учить костанайских актеров приехали сразу трое педагогов российского института театрального искусства ГИТИС. С 19 по 23 августа они провели серию мастер-классов по актерскому мастерству, сценической речи и пластике танца.

Проект распространился не только на Русский драматический театр, у которого заключен меморандум с институтом. Мастер-классы провели также в областном театре кукол и Казахском театре драмы им. Омарова. Вместе с последними занимались также актеры из театра юного зрителя Аркалыка.

Фото пресс-службы театра

- Этот проект созрел еще в ноябре 2024 года, когда в Костанай приезжал ректор ГИТИСа Григорий Заславский, - рассказал "НГ" директор областного русского драматического театра Юрий ИВЛЕВ. - Специалистов отобрали в институте самостоятельно. Причем это лучшие специалисты, которые там есть. Плохих там просто не бывает. Но хочу отметить, что из Костаная эти педагоги улетели в Бразилию, проводить там летнюю театральную школу. Что касается финансирования проекта, то большую часть расходов взял на себя российский институт, а мы оплачивали им только проживание в гостинице.

Ивлев отметил, что российские педагоги не ставили в Костанае новые спектакли. Однако результат их труда - опыт и навыки, которые костанайские артисты будут использовать уже в следующем театральном сезоне.

Старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИС Андрей ОГАНЯН прокомментировал "НГ", что пяти дней, конечно, не хватит,чтобы передать весь курс ГИТИСа по этой дисциплине. Но провести коррекцию уже имеющихся знаний - вполне реальная задача.

- Я уверен, что артисты Костаная получили фундаментальное театральное образование, которое было распространено на всей территории бывшего Союза, которое до сих пор актуально и действует, - говорит Оганян. - И вот на его основе мы производим небольшую "чистку крыльев". Я всегда, когда даю какое-то упражнение, спрашиваю - знакомо ли оно артисту? Кто-то действительно его знает, кто-то впервые о нем слышит. Это ведь зависит от специфики мастерской, в которой учился актер. Я преподаю уже 23 года. Сразу скажу, что талант - это от папы с мамой и от бога. Он либо есть, либо его нет. Я думаю, что нужно говорить о личности, о ее широте. И поэтому актерам нужно всегда работать над расширением собственной личности. Артист должен все время быть настороже. Процесс во многом рукотворный. Потому что Гамлета нельзя сыграть даже будучи талантливым человеком, имея театральный опыт. Нужна широта личности. Если ты талантлив и имеешь опыт, но в душе ты какая-то гнида, то Гамлета ты не сыграешь.

Педагог Руслан НАСИБУЛИН, прехавший в Костанай с мастер-классом по сценическому движению и пластике, тоже согласен,что профессиональным актерам следует постоянно работать над собой.

- У меня нет задачи сделать так, чтобы все актеры сидели на шпагате или делали сальто. Если кто-то один это умеет - уже хорошо, - говорит Насибулин. - Важно, чтобы человек умел работать со своей фактурой. Даже относительно полных ребят хореографы часто заставляют худеть. Я этого не делаю никогда. У меня несколько раз на фестивалях достаточно крупные девочки занимали гран-при, работая грамотно со своим весом. В Костанае у ребят все очень хорошо, они включены в процесс. Даже, возможно, будет какой-то результат - я рассчитываю, что мы сделаем небольшие этюды, где нет активной движухи: кувырков, перекатов, сцен боя. А мы сосредоточимся с простыми бытовыми действиями - как вставать со стула, как я подхожу к двери, в каком темпе открываю ее. Будем работать спаузами и их длительностью.

Фото пресс-службы театра

Доцент кафедры сценической речи Ирина АВТУШЕНКО перед занятиями осматривает зрительный зал русского театра. Отмечает, что помещение бывшего кинотеатра не совсем подходит. Например, без купола звуку тяжело распространяться, и артистам придется постараться, чтобы их услышал каждый зритель.

- Сценическая речь всегда требует корректировки. Потому что это и голос, и дикция, это произношение правильное, и логика речи, - перечисляет Автушенко. - Очень много сейчас всяких техник, которые позволяют делать голос долгожителем. Потому что голос тоже имеет свойство болеть, стареть, умирать - если мы не поддерживаем его. Голос - это работа мышц, а их, как известно, надо тренировать. У костанайских артистов все как у всех. То, что я услышала во время занятий... Конечно, требуется работать над устранением говоров, устранять пробелы в нормативном произношении. Как они работают над текстом и освоили логику текста, я судить не могу, потому что с ними не работала и не слышала их спектакли. Как строятся наши занятия? Мы очень долго дышим, потом звук выводим в резонатор, потом мы звук выводим в гласные. С артистами из казахского театра мы работаем над голосом. Голос - вещь универсальная. Работаем с ними над дикцией, чтобы сделать согласный звук более ярким. Конечно, я не могу оценить нормативность произношения. Но активность артикуляции прекрасно слышу и могу с этим работать.

Сейчас Русский драматический театр готовится к новому театральному сезону, который начнется уже в октябре.

Фото автора