Суд № 2 Костаная рассмотрел уголовное дело в отношении А., Е. и Ф. за незаконное приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт наркотических средств в особо крупном размере, незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта, а также легализацию денег, полученных преступным путем (ст. 297 ч. 3 п.п. 1,3, ст. 296 ч. 2, ст. 218 ч. 1 УК РК).

Как сообщила пресс-служба Костанайского областного суда, установлено, что в мае 2024 года А. и Ф. с целью получения материальной выгоды приобрели в Алматы у неустановленных лиц наркотические средства в особо крупном размере через приложения Telegram и привезли их в Костанай. Летом того же года создали в приложении Telegram чат THC Shop с выставленной соответствующей рекламой. Кроме этого, привезенные из Алматы наркотические средства расфасовывали в зип-пакеты и сбывали их.

В октябре 2024 года Е., увидев в приложении Telegram эту рекламу, вступил в сговор с А. и Ф. в целях закладки наркотических средств в тайники. Помимо выполнения роли закладчика, Е. незаконно хранил по месту жительства наркотическое средство для личного пользования.

Денежные средства, полученные преступным путем, А. и Ф. легализовали путем приобретения двух автомобилей.



В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить подсудимым А., Е., Ф. наказание в виде 8 лет лишения свободы каждому.



Все подсудимые вину признали частично.



Санкция ст. 297 ч. 3 УК РК предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Санкция ст. 296 ч. 2 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 160 месячных расчетных показателей либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 160 часов, либо ареста на срок до 40 суток.

Санкция ст.218 ч.1 УК РК предусматривает наказание в виде: штрафа в размере до 5 000 МРП либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения свободы на срок до 6 лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание в отношении А. и Ф. отсутствуют, в отношении Е., суд признал наличие у него на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность, судом не установлено.

С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенных деяний, всех обстоятельств по делу, суд назначил А., Ф. и Е. по совокупности преступлений окончательное наказание в виде 8 лет лишения свободы каждому в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, А. и Ф. назначено дополнительное наказание в виде конфискации автомашин, приобретённых преступным путем.

Приговор еше не вступил в законную силу.