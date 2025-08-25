В июле вступили в силу изменения в Закон РК « О теплоэнергетике». Они требуют передачи общедомовых приборов учета теплокомпании. То есть жильцы многоэтажек их выкупали, а отдать должны бесплатно. Пошел ли процесс передачи, интересовались СМИ на совещании в акимате Костаная.

- Честно говоря, по реализации этих изменений есть много вопросов. Мы подготовили письменный запрос в министерство энергетики - разработчику данного законопроекта. Ждем от них ответа, - сказал директор ГКП "КТЭК" Азамат АУЖАНОВ. - Основные проблемы заключаются в том, что передача счетчиков должна производиться безвозмездно. При этом многие счетчики не стоят на балансе ОСИ, ПКСК, а предусматривается передача с баланса на баланс. Во-вторых, на установку этих счетчиков когда-то были предоставлены заемные средства. На 640 приборов учета - около полумиллиарда тенге, насколько я помню. Получается, люди платили, а теперь должны безвозмездно их отдать. Массу вопросов это вызывает. Третий проблемный момент - у нас централизованная и местная системы теплоснабжения, две. Передача счетчиков нам на баланс предусматривается почему-то только для централизованной системы. То есть получается, что наших потребителей разделят на две категории: кто нам передаст приборы учета и кто будет дальше продолжать их обслуживать. Неравные условия. Об этом мы написали.

Ожидая ответа, ГКП подало заявку на повышение тарифа с начала 2026 года. И в смету расходов включило свои будущие затраты, связанные с приемом на баланс приборов учета: на дополнительный персонал - 27 человек, на приобретение оборудования для поверки счетчиков, их ремонта. Доля в тарифе таких расходов, по словам директора теплокомпании, «порядка 3%».