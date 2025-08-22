Об этом написал «НГ» житель дома № 58 по ул. Каирбекова Алексей РУДЕНКО. Акимат обязал подрядчика восстановить крышу, чем он сейчас и занимается. Но всплыла новая проблема...

- С пятого по первый этаж бежит вода, - пишет Руденко. - В мае 2025 года делало ремонт кровли крыши ТОО «Прайм строй» по госпрограмме. После ремонта крыши у нас еще сильнее побежала вода.

- В результате проверки дефект выявлен на кровле второго подьезда, - ответили на запрос «НГ» в акимате Аркалыка. - В связи с этим подрядчику направлено претензионное письмо. До 25 августа подрядчик обязуется устранить дефекты. Поскольку балкон, через который происходит протечка, относится к объектам частной собственности, его ремонт не входит в зону ответственности коммунальных служб. Собственнику квартиры на 5 этаже необходимо в кратчайшие сроки произвести ремонт балкона во избежание дальнейших протечек и нанесения ущерба другим жильцам.

Сегодня, 22 августа, Алексей Руденко подтвердил «НГ»: подрядчик ремонтирует кровлю. И прислал фото плесени на стенах внутри его квартиры:

- После дождя начали стены сыреть, - написал он. - С крыши пошла вода.

Аркалыкчанин обратился с официальным обращением к акиму Костанайской области Кумару Аксакалову. Срок ответа - до 11 сентября.

- Если вопрос не решится, будем делать видеообращение к президенту, так как 15 сентября он собирается приехать в Аркалык, - говорит Руденко.

Фото предоставлены читателем