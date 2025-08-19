Новости

Казахстанцам вернут переплату за тепло: как узнать сумму

19 августа 2025, 10:01 |  ЖКХ

В Казахстане завершили перерасчёт платы за отопление со стороны потребителей, не имеющих счётчиков, сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Миннацэкономики. В результате потребителям вернут переплаченные 1,555 млрд тенге (с учётом налога на добавленную стоимость), передает Informburo.kz. В комитете пояснили, каким образом произведут возврат средств.

Фото Depositphotos.com

"Средства будут отражены в лицевых счетах отдельной строкой – в виде аванса (сальдо) в новом отопительном сезоне либо за календарный год до конца 2025 года", – говорится в сообщении.

Возврат предусмотрен во всех регионах, кроме Шымкента и Улытауской области, потому что там стоимость отопления формировали с учётом фактической температуры за окном.

"Необходимо отметить, что в Астане перерасчёт делали ежемесячно в течение всего отопительного сезона, что позволило более точно учитывать изменения температуры и отражать реальные объёмы потреблённого тепла", – добавили в КРЕМ.

В комитете также представили телефоны территориальных департаментов по регулированию естественных монополий, куда граждане могут обратиться за дополнительной информацией:

  • Астана – (7172) 79-58-97;
  • Алматы – (727) 279-31-39;
  • Шымкент – (7252) 32-15-07;
  • Абайская область – (7222) 52-17-91;
  • Акмолинская область –(7162) 50-43-63;
  • Алматинская область – (7273) 05-91-29;
  • Атырауская область – (7122) 21-10-38;
  • Актюбинская область – (7132) 55-73-38;
  • Восточно-Казахстанская область – (7232) 61-04-88;
  • Жамбылская область (7262) – 45-94-68;
  • Западно-Казахстанская область – (7112) 24-01-76;
  • Карагандинская область – (7212) 90-03-40;
  • Костанайская область – (7142) 54-28-76;
  • Кызылординская область – (7242) 26-22-93;
  • Мангистауская область – (7292) 42-16-20;
  • Павлодарская область –(7182) 32-12-02;
  • Северо-Казахстанская область – (7152) 53-42-55;
  • Туркестанская область – (7253) 35-30-12;
  • Улытауская область – (7102) 76-07-24;
  • Жетысуская область – (7282) 24-28-05.