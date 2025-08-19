Казахстанцам вернут переплату за тепло: как узнать сумму
В Казахстане завершили перерасчёт платы за отопление со стороны потребителей, не имеющих счётчиков, сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Миннацэкономики. В результате потребителям вернут переплаченные 1,555 млрд тенге (с учётом налога на добавленную стоимость), передает Informburo.kz. В комитете пояснили, каким образом произведут возврат средств.
Фото Depositphotos.com
"Средства будут отражены в лицевых счетах отдельной строкой – в виде аванса (сальдо) в новом отопительном сезоне либо за календарный год до конца 2025 года", – говорится в сообщении.
Возврат предусмотрен во всех регионах, кроме Шымкента и Улытауской области, потому что там стоимость отопления формировали с учётом фактической температуры за окном.
"Необходимо отметить, что в Астане перерасчёт делали ежемесячно в течение всего отопительного сезона, что позволило более точно учитывать изменения температуры и отражать реальные объёмы потреблённого тепла", – добавили в КРЕМ.
В комитете также представили телефоны территориальных департаментов по регулированию естественных монополий, куда граждане могут обратиться за дополнительной информацией:
- Астана – (7172) 79-58-97;
- Алматы – (727) 279-31-39;
- Шымкент – (7252) 32-15-07;
- Абайская область – (7222) 52-17-91;
- Акмолинская область –(7162) 50-43-63;
- Алматинская область – (7273) 05-91-29;
- Атырауская область – (7122) 21-10-38;
- Актюбинская область – (7132) 55-73-38;
- Восточно-Казахстанская область – (7232) 61-04-88;
- Жамбылская область (7262) – 45-94-68;
- Западно-Казахстанская область – (7112) 24-01-76;
- Карагандинская область – (7212) 90-03-40;
- Костанайская область – (7142) 54-28-76;
- Кызылординская область – (7242) 26-22-93;
- Мангистауская область – (7292) 42-16-20;
- Павлодарская область –(7182) 32-12-02;
- Северо-Казахстанская область – (7152) 53-42-55;
- Туркестанская область – (7253) 35-30-12;
- Улытауская область – (7102) 76-07-24;
- Жетысуская область – (7282) 24-28-05.
