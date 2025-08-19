В Казахстане завершили перерасчёт платы за отопление со стороны потребителей, не имеющих счётчиков, сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Миннацэкономики. В результате потребителям вернут переплаченные 1,555 млрд тенге (с учётом налога на добавленную стоимость), передает Informburo.kz. В комитете пояснили, каким образом произведут возврат средств.

"Средства будут отражены в лицевых счетах отдельной строкой – в виде аванса (сальдо) в новом отопительном сезоне либо за календарный год до конца 2025 года", – говорится в сообщении.

Возврат предусмотрен во всех регионах, кроме Шымкента и Улытауской области, потому что там стоимость отопления формировали с учётом фактической температуры за окном.

"Необходимо отметить, что в Астане перерасчёт делали ежемесячно в течение всего отопительного сезона, что позволило более точно учитывать изменения температуры и отражать реальные объёмы потреблённого тепла", – добавили в КРЕМ.

В комитете также представили телефоны территориальных департаментов по регулированию естественных монополий, куда граждане могут обратиться за дополнительной информацией: