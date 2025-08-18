В Костанае наблюдается аномальный рост интернет-мошенничества - если в прошлом году жители областного центра пожертвовали злоумышленникам около 500 000 000 тенге, в этом году цифра более чем в 2 раза больше - 1 230 000 000 тенге. Об этом рассказал начальник управления полиции города Булат ИМАНОВ на аппаратном совещании горакимата сегодня. 18 августа.

- На сегодня одним из распространенных видов мошенничества является предложение инвестиций, - пояснил Иманов. - Жительница нашего города, пенсионерка имела накопления - около 6 000 000 тенге. Она нашла в социальных сетях объявление, что «Казатомпром» помогает заработать пенсионерам. Оставила свои данные. Ее попросили вложить 51 000 тенге, и ее в течение недели «раскачали» и все 6 млн получили. Что самое характерное - когда мы с ней беседовали, она до сих пор верила, что будет получать прибыль.

Начальник полиции напомнил и о другой популярной уловке злоумышленников:

- Когда вам звонят, представляются сотрудником сотовой связи или энергоснабжения и говорят о том, что у вас истекает срок, например, сим-карты. Спрашивают, будете ли вы продлевать. После этого к вам на телефон сообщение приходит с кодом, жители нашего город начинают его автоматически диктовать, и через некоторое время вам поступает звонок о том, что вы сообщили секретный код и мошенники совершают на ваших счетах подозрительные перемещения денег.

А для борьбы с интернет-мошенниками Иманов запросил у акима Костаная Марата Жундубаева... цветную бумагу вместо черно-белой.

По его словам, буклеты для населения с информацией о преступных схемах - рабочий инструмент, но сейчас неэффективный, поскольку управление полиции делает их черно-белыми. Аким согласился с тем, что внимание людей такой буклет вряд ли задержит, и одобрил запрос на цветные. А также предложил приглашать на совещания об интернет-мошенничестве представителей банков второго уровня, поскольку "они все это видят".

Фото автора