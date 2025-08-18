В рейде приняли участие сотрудники полиции, коммунальных служб и волонтёры. 15 августа они посетили дома горожан из социально уязвимых слоёв населения. Чистили дымоходы, устанавливали газоанализаторы. Цель - снизить угрозу отравления угарным газом.

- Это мероприятие проводится заблаговременно, чтобы обеспечить качественную подготовку, то есть устранить нарушения, если таковые имеются, - пояснил заместитель начальника ДЧС Костанайской области полковник Омиржан ТУКУШЕВ. – На отопительный период приходится большая нагрузка на электрические сети и отопительные приборы. В течение этого месяца будут усилены профилактические работы по предупреждению пожаров в жилом секторе. В качестве трагических примеров можно привести случаи, произошедшие во время отопительного сезона в Житикаринском и Амангельдинском районах в прошлом году, при которых погибли дети.

- Как горожане могут самостоятельно проверить безопасность своих домов?

- Необходимо провести обслуживание отопительной печи - чистку дымохода от сажи. Данное мероприятие, согласно правилам пожарной безопасности, должно выполняться в течение отопительного периода и после его окончания. Печь чистится, проверяется электрическая проводка и наличие цельной изоляции. А также - установка датчиков угарного и природного газа.

После развода участники рейда отправились по маршрутам.

В дачном обществе «Садовод» сотрудники ДЧС установили датчики угарного газа в нескольких домах. При этом напомнали жителям, что у угарного газа нет цвета и запаха.

С помощью переносных бензиновых воздуходувов прочистили дымоходы.

- Всю жизнь отапливаемся печкой, - рассказал житель общества «Садовод» Вячеслав ГНЕСЬ. – В этом году установили датчики. Плюс сегодня ребята почистили дымоходы.

Месячник пожарной безопасности продлится до 15 сентября.

Правила пользования газом в быту

*При запахе газа звоните 104. Проветрить помещение, не включать и не выключать электроприборы.

*Не обогревайте помещения газовой плитой.

*Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра.

*Не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста.

*Регулярно проводите техобслуживание газовых приборов.

*Не ремонтируйте газовые приборы самостоятельно.

*Проветривайте помещение при работе газовых приоров.

*«Мирный» газ не прощает «приятельского» отношения!

Фото автора

Автор - студент факультета связи Эгейского университета (Турция)