Президент предложил внести поправки в закон о статусе педагога для защиты прав учителей, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: ©Tengrinews.kz/Болат Айтмолда

Выступая на Августовской конференции, Токаев заявил, что вопрос защиты прав педагогов всегда должен быть в зоне особого внимания.

"В своем выступлении я уже говорил о том, что педагоги должны быть освобождены от занятий, не относящихся к их основной деятельности. Однако зачастую на местах власти грубо нарушают требования закона. Прокуратура должна пресекать подобные нарушения. Также считаю, что нецелесообразно за любой несчастный случай с участием детей сразу же наказывать учителей", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Токаева, если подобный инцидент произошел вне школы или из-за безответственности родителей, то педагог не должен нести ответственности за него.

"Директор и учителя были привлечены к ответственности и уволены из-за трагического происшествия с участием выпускников в Алматинской области. Считаю правильным, что министерство заступилось за руководство и педагогов школы. Нельзя допустить, чтобы подобные случаи повторялись. Предлагаю внести поправки в закон о статусе педагога для защиты прав учителей. Задача государства — максимально повысить авторитет и статус педагога в обществе", - сказал Токаев.

Напомним, министр просвещения Гани Бейсембаев заступился за руководство школы в Алматинской области, выпускник которой заколол другого шампуром. Трагедия произошла в мае в селе Долан Алматинской области. После этого директор школы был освобожден от должности, а завуч и два классных руководителя - строго наказаны.

В Костанае в июне аким города предлагал привлечь учителей к мониторингу мест, где купание запрещено, после смерти подростка на рыбалке. Тогда Марат Жундубаев на аппаратном совещании подчеркивал, что речь идет о добровольной и оплачиваемой подработке для педагогов. Спустя два дня глава комитета государственной инспекции труда Ерболат Абулхатин заявил, что если в инспекцию труда поступят жалобы от учителей, " будут приняты все соответствующие меры".