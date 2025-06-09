Вопрос возник в связи с привлечением учителей на летних каникулах к мониторингу мест, где купание запрещено. Сегодня, 9 июня, на аппаратном совещании в городском акимате разъясняли, что речь идет о добровольной и оплачиваемой подработке для педагогов.

Тема возникла в связи с тем, что 31 мая в Костанае утонул подросток. Тонули вообще пятеро, но находившийся поблизости рыбак четверых успел спасти. Купались школьники в неположенном месте. Знак, запрещающий купание, никого не остановил.

2 июня, комментируя трагическое происшествие, аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, говорил, что «надо найти решение, чтобы к рейдовым мероприятиям привлекать учителей», так как для постоянного наблюдения за прибрежной зоной «у нас ни полиции, ни ЧС-ников не хватит».

- Подняли в соцсетях такой шум по поводу этого предложения - попрал аким статус педагога, - комментировал Жундубаев ситуацию 9 июня.

И напомнил, что в школах областного центра с прошлого года действуют профильные площадки «Юный спасатель». Учителя там работают и получают плату за свой труд, который включает и мониторинг прибрежной зоны. Задачей их было: увидев несовершеннолетних в запрещенных для купания местах, проводить домой и уведомить родителей. А в кружках «Юный спасатель» стали обучать ребят навыкам оказания первой помощи. Собственно, опыт этих площадок аким и предложил использовать.

- Учителя, которые мониторингом заняты, вы их принуждаете? - задал он вопрос руководителю отдела образования Костаная Гульсим УРАЗБАЕВОЙ.

Она ответила, что все добровольно, и срок учителя выбирают, когда им удобнее. Ничьи права, гарантированные Законом РК «О статусе педагога», по ее словам, не нарушаются. Ко дню совещания на такую подработку записался 121 человек.

- Сегодня все, кто занимается безопасностью детей, деньги за это получают: полицейские, сотрудники ЧС, педагоги. Альтруистов нет, - сказал Жундубаев. - Это дополнительный заработок. Кто-то хочет полностью каникулы отдыхать, пусть отдыхает. А кто-то едет в загородные лагеря подработать, в пришкольные. Или места купания мониторит. Сколько можно на этом заработать?

Гульсим Уразбаева ответила: 300-350 тысяч тенге за лето.

Аким добавил, что никто не просит учителей брать на себя функции спасателей, они на это и права не имеют. Их дело - наблюдение, просвещение, взаимодействие с родителями, если нужно, то сотрудниками полиции и ЧС. Первые ответственные за детей, конечно, родители. Но они работают, а если в семье двое-трое детей, за ними летом сложно уследить. Так что помощь педагогов в такой ситуации неоценима, подчернкул Жундубаев.

По данным отдела образования, за первую неделю июня около 70 школьников мониторинговыми группами были обнаружены в местах, запрещенных для купания.