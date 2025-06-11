Ситуация с поручением акима Костаная привлечь учителей к проверкам пляжей находится на контроле Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, сообщает Informburo.kz, цитируя главу комитета государственной инспекции труда Ерболата Абулхатина.

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Аким Костаная Марат Жундубаев предложил привлечь учителей к патрулированию водоёмов. Решение назрело после трагической гибели школьника на воде. Однако, по словам председателя комитета, это предложение незаконное.

"Со стороны инспекции труда начата работа с директорами школ, с управлениями образования всех городов, районов, областей о не привлечении учителей к несвойственной работе. Покраска школы, хозяйственная работа – это категорически не приветствуется. В случае выявления таких факторов нам дано чёткое указание о привлечении именно работодателей в лице управления образования, директоров к соответствующей ответственности", – сказал Абулхатин на брифинге в правительстве.

Если поручение акима Костаная всё-таки исполнят и учителей привлекут к мониторингу несанкционированных пляжей, ведомство примет соответствующие меры.

"Мы дали поручение инспекции труда Костанайской области по проверке. В случае обращения учителей, если будут выявлены факты привлечения на пляжи, то будут принимать все соответствующие меры и выдачу соответствующих предписаний", – добавил Абулхатин.





