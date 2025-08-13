Специализированным судом по административным правонарушениям рассмотрено дело в отношении гражданина Б. за установку на транспортном средстве устройства для подачи звуковых сигналов без разрешения (ч. 2 ст. 603 КоАП). 3 августа 48-летнего костанайца остановили на углу Сьянова-Тәуелсіздік, сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.

Фото пресс-службы ДП

Костанаец управлял «Лансером», когда привлёк внимание патрульных полицейских. При проверке документов они заметили, что на машине установлены громкоговорящие устройства (СГУ), использование которых без разрешения запрещено.

- В боковой двери автомобиля полицейские обнаружили нож в чехле, а в бардачке - предмет, схожий с огнестрельным оружием. Оба предмета были изъяты, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

По этим предметам назначены соответствующие экспертизы, о результатах которых не сообщается.

В ходе судебного заседания гражданин Б. вину признал частично, подтвердив, что громкоговорящее устройство действительно было установлено на его автомобиле, однако при его покупке его заверили, что оно не является СГУ.

Ч.2 ст. 603 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в 25 МРП с конфискацией незаконно установленных устройств за аналогичное деяние.

Постановлением суда Б. признан виновным в совершении административного правонарушения, и заплатит 98 300 тенге. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, с начала года в Костанайской области изъято почти 750 запрещённых к ношению предметов, в том числе примерно 700 единиц холодного оружия - ножей, кастетов и бит, а также около 20 единиц газового и травматического оружия.