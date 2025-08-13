Цифру ветеринарных манипуляций по профилактике и диагностике особо опасных болезней животных назвал сегодня, 13 августа, на брифинге в РСК руководитель управления ветеринарии Толеген ИМАНБАЕВ.





Он отметил, что в качестве дополнительных мер практикуется фото- и видеосъемка этих процедур.

- В частности, исследовано 248 000 диагностических проб на бруцеллез КРС и 301 000 проб - МРС, - сообщил Иманбаев. - Проведена большая работа по вакцинации всех видов сельскохозяйственных животных. Против ящура - 910 000, сибирской язвы - 668 000, эхинококкоза - 18 000, туберкулеза - 153 000. Выполнение плановых мероприятий продолжается в штатном режиме. В этом году по инициативе управления ветеринарии раньше намеченного срока начались мероприятия по профилактике бешенства и сибирской язвы.

Спикер подчеркнул: при необходимости ветслужбы готовы к оперативной локализации бруцеллеза, но важно не исключать мероприятия по профилактике. Владельцы животных должны активно содействовать ветеринарам в иммунизации восприимчивого поголовья.

- С февраля осуществляется полномасштабный пересчет скота путем проведения подворовых обходов, в ходе которых устанавливается количество неучтенных сельхозживотных,- добавил Толеген Иманбаев. - По итогам первого полугодия ветврачами в районах и городах, совместно с представителями акиматов и сельских округов, государственными ветринарно-санитарными инспекторами посещено 29 556 дворов. Установлено наличие КРС - 392 000, МРС - 450 000, лошадей - 169 000, свиней - 63 000 голов. Несоотвествие между фактическим наличием поголовья и данными базы ИСЖ (идентификации сельскохозяйственных животных) выявлено в 1 443 дворах. По установленным фактам нарушения ветринарного законодательства в территориальные инспекции ветстанциями направлено 437 писем, по которым вынесено 276 предупреждений, наложено 12 административных штрафов. Одновременно ведутся работы по идентификации нарождающегося молодняка в рамках утвержденного плана. За отчетный период проведено идентификаций молодняка: КРС - 94 000, МРС - 128 000, лошадей - 18 035, свиней - 30 449 голов.

В соответствии со ст. 25 Закона РК "О ветеринарии", владельцы сельскохозяйственных животных обязаны извещать государственные ветеринарные организации и органы ветеринарно-санитарного контроля о вновь приобретенных животных, полученном приплоде, убое и реализации скота. Своевременное извещение позволяет формировать актуальную объективную информацию о наличии и динамике поголовья, чтобы рационально планировать объемы ветеринарных мероприятий и целенаправлено проводить обработки для защиты от опасных инфекций, в том числе предотвращать угрозу для людей.

- Для эффективной реализации комплекса ветеринарных мероприятий необходимо честное и доверительное взаимодействие владельцев сельскохозяйственных животных с государственными ветеринарными организациями,- заключил Толеген Иманбаев. - Мы сможем достичь эпизоотического благополучия по особо опасным болезням в регионе при следующих условиях: обеспечение достоверной информации о факическом поголовье скота в информационной системе ИСЖ, своевременном проведении мероприятий по карантированию животных. Любое перемещение сельхозживотных без документов должно строго пресекаться.

Фото РСК