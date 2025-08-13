Подведены итоги традиционной летней спартакиады Костанайской области, которая состоялась в этом году в 38-й раз и финальные старты которой прошли в Денисовском районе с участием почти 3 000 спортсменов из 20 регионов области.

Команды на открытии областной спартакиады / Фото instagram.com/rudny_official

В программу входили соревнования по 19 видам спорта. Часть соревнований по таким видам спорта, как пулевая стрельба, настольный теннис, шахматы, тогызкумалак и казак куреси, прошли заранее в Костанае и Тоболе. А в Денисовском районе определились призеры спартакиады в баскетболе, греко-римской борьбе, вольной борьбе, женской борьбе, велоспорте, волейболе, дзюдо, футболе и легкой атлетике. Кроме этого, здесь прошли финалы и в национальных видах спорта: аударыспак, асык ату, бес асык, байге и кокпар.

Эмблема XXXVIII летней Спартакиады Костанайской области / Фото instagram.com/sport.denisovka.1

Самыми массовыми стали соревнования по легкой атлетике, где разыгрывались награды на шести дистанциях беговой программы, в прыжках в длину, толкании ядра и эстафетах.

Двойной победы в спринтерском беге среди мужчин добились легкоатлеты Рудного - Сергей Крейсман победил на 100-метровке с результатом 10,55 сек. в финале, а Арсений Калинин занял второе место - 10,88 сек. Бронза у Никиты Козлова из Лисаковска - 10,98 сек.

Среди женщин призовую тройку на дистанции 100 м составили Екатерина Кузнецова из Житикаринского района - 11,98 сек., Маргарита Климентьева из Сарыкольского района - 12,4 сек. и Ангелина Ааль из Лисаковска - 12,5 сек.

Сергей Крейсман принес вторую золотую медаль Рудному, победив и на дистанции 400 м - 49,71 сек., опередив занявших призовые места Никиту Козлова (Лисаковск) - 50,13 сек. и Мираса Жамарова (Алтынсаринский район) - 51,71 сек.

Среди женщин в беге на круг отличились та же Екатерина Кузнецова (Житикаринский район) - 56,80, Кира Зарипова (Рудный) - 1 мин. 0,66 сек. и Алина Грицащенко (Лисаковск) - 1.00,98.

На дистанции 800 м первенствовали Даниил Лосев (Лисаковск) - 2.01,0, Вячеслав Чувяков (Житикаринский район) - 2.04,3 и Владимир Новиченко (Рудный) - 2.05,5 у мужчин, а также Татьяна Нерознак (Костанай) - 2.26,4, Алина Грицащенко (Лисаковск) - 2.31,4 и Анастасия Чапленко (Житикаринский район) - 2.34,0 у женщин.

В тройках призеров в беге на 1500 м были Данил Бесчастный (Костанай) - 4.14,07, Роман Низяев (Сарыкольский район) - 4.16,86 и Даниил Лосев (Лисаковск) - 4.21,34 у мужчин и Татьяна Нерознак (Костанай) - 4. 56,15, Анастасия Ротова (Рудный) - 5.22,34 и Татьяна Суппес (Житикаринский район) - 5.45,58 у женщин.

Третью золотую медаль для областного центра вновь завоевала Татьяна Нерознак, выигравшая забег на 3000 м с результатом 10 мин. 25 сек., а призовые места здесь заняли Анастасия Ротова (Рудный) - 11.55 и Полина Филатова (Костанайский район) - 12.13.

Мужчины-стайеры соревновались на дистанции 5000 м, а первые три места заняли Роман Низяев (Сарыкольский район) - 16.27, Дмитрий Артемов (Ауликольский район) - 16.47 и Ренат Каримов (Рудный) - 16.57.

В прыжках в длину среди мужчин отличились Роман Алексеев (Житикаринский район) - 6 м 38 см, Никита Козлов (Лисаковск) - 6 м 29 см и Юрий Лигостаев (Мендыкаринский район) - 5 м 97 см.

В прыжках в длину среди женщин всего один сантиметр разделил ставшую победительницей Маргариту Климентьеву (Сарыкольский район) - 5 м 17 см и занявшую второе место Екатерину Кузнецову (Житикаринский район) - 5 м 16 см. А «бронзу» завоевала Валерия Смирнова (Рудный) - 4 м 92 см.

В толкании ядра первенствовали Максим Рыжков (Федоровский район) - 13 м 40 см и Яна Лукутина (Лисаковск) - 10 м 91 см, вторые места заняли Евгений Красновский (Рудный) - 13 м 4 см и Аружан Беккалиева (Костанай) - 10 м 60 см, а третьи результаты показали Багдат Жултаев (Костанай) - 12 м 45 см и Оксана Утешева (Лисаковск) - 9 м 98 см.

И, наконец, в обоих эстафетах первенствовали команды Рудного, вторые места заняли мужская команда Костаная и женская сборная Лисаковска, а третьими были легкоатлеты Житикаринского района и легкоатлетки Костанайского района

В командном зачете победителями в легкой атлетике стали представители Рудного, опередившие команды Костаная и Лисаковска.

В программе соревнований по велоспорту были индивидуальные гонки (с раздельным стартом) на 20 км и у мужчин, и у женщин и групповые гонки на 40 км среди мужчин и 20 км среди женщин.

В индивидуальных гонках призовые места завоевали Денис Раздрогов из Костаная (29 мин. 3 сек.), Андрей Алиферец из Рудного (30.22) и Роман Соловей из Костанайского района (32.21), а также Полина Филатова из Костанайского района (36.40), Наталья Фадеева из Лисаковска (38.34) и Алина Юдина из района Беимбета Майлина (39.04).

В мужской групповой гонке лидировали Денис Раздрогов (1:06.40), Роман Соловей (1:06.48) и еще один гонщик из Костаная Денис Бурнашов (1:07.20).

В женской гонке борьба была более упорной, сильнейшими в которой стали вновь Полина Филатова (35.17), Каролина Кац из Костаная (35.19) и Анастасия Назаева из Рудного (35.26).

В командном зачете победителями в велоспорте стали представители Костанайского района, опередившие велосипедистов Костаная и Рудного.

Финальные старты в остальных видах программы спартакиады продолжались на спортсооружениях Денисовки на протяжении четырех дней. В итоге победу в общекомандном зачете одержали представители областного центра, набравшие 352 очка. Эта победа на областной спартакиаде стала для Костаная уже 13-й подряд.

Турниры по баскетболу прошли на открытых площадках стадиона «Автомобилист» / Фото instagram.com/rudny_official

Марат Жундубаев награждает женскую команду города по волейболу / Фото instagram.com/sportbasqarmasy_kst

Костанайские спортсмены стали сильнейшими в таких видах спорта, как футбол, баскетбол (мужчины), шахматы, тогызкумалак (женщины) и настольный теннис. Вторые места были завоеваны костанайцами в легкой атлетике, волейболе (женщины), греко-римской борьбе, велоспорте, пулевой стрельбе и тогызкумалаке (мужчины), а третьи места - в волейболе (мужчины), вольной борьбе, баскетболе (женщины) и казак куреси.

Марат Жундубаев с командой по тогызкумалаку / Фото instagram.com/sportbasqarmasy_kst

Как и в том году, второе место в общекомандном зачете у представителей Костанайского района, в активе которых 344 очка. На счету спортсменов района победы в таких видах спорта, как баскетбол (женщины), велоспорт, греко-римская борьба, женская борьба, кокпар, аударыспак и тогызкумалак (мужчины). Серебряными призерами спартакиады представители Костанайского района стали в волейболе (мужчины), тогызкумалаке (женщины) и казак куреси.

Сборная Рудного по вольной борьбе - сильнейшая на областной спартакиаде / Фото instagram.com/rudny_official

Сборная Рудного по дзюдо / Фото instagram.com/rudny_official

Третье место в общекомандном зачете и вновь, как и в прошлом году, у набравших 339 очков спортсменов Рудного, в активе которых «золото» в вольной борьбе, легкой атлетике пулевой стрельбе и асык ату, «серебро» в баскетболе как у мужчин, так и у женщин и в дзюдо, а «бронза» в волейболе (женщины), велоспорте, тогызкумалаке (мужчины) и шахматах.

Волейболисты Денисовского района выиграли оба спартакиадных турнира / Фото instagram.com/sport.denisovka.1

В десятку сильнейших в общекомандном зачете пробились представители Денисовского района, выигравшие и мужские, и женские соревнования по волейболу и расположившиеся сразу за призерами спартакиады с 299 набранными очками, Аркалыка - 286 очков, Житикаринского района - 282 очка, Аулиекольского района - 272 очка, Лисаковска - 258 очков, Карасуского района - 257 очков и района Беимбета Майлина - 249 очков.

На закрытии спартакиады аким Денисовского района Руслан Катпаев в торжественной обстановке передал символическую эстафету городу Аркалыку, где в 2026 году пройдет XXXIX летняя Спартакиада Костанайской области.

Аким Костаная Марат Жундубаев поздравляет спортсменов города с победой на областной спартакиаде / Фото instagram.com/sportbasqarmasy_kst

А в минувший понедельник в областном центре в ДК «Мирас» состоялось чествование победителей XXXVIII Спартакиады с участием акима города Костаная Марата Жундубаева, который отметил, что мастерство спортсменов города из года в год растет и есть преемственность поколений, о чем говорит тот факт, что костанайцы уже 13-й год подряд становятся сильнейшими на областной спартакиаде в общекомандном зачете.

После поздравления всех причастных к успеху на спартакиаде аким областного центра вручил сертификаты на различные суммы призерам в отдельных видах из расчета 100 тыс. тенге на спортсмена за первое место, 80 тыс. тенге - за второе и 60 тыс. тенге - за третье. Марат Жундубаев также подчеркнул, что большое значение в успешном выступлении спортсменов имеет и наличие условий в областном центре для занятий спортом:

- Количество занимающихся спортом в Костанае выросло с 30 процентов в 2023 году до 42,3 процентов в этом. Спортивная инфраструктура в городе будет развиваться и дальше. В этом году начнутся работы по строительству нового стадиона, проект которого уже есть. А также в планах Дворец единоборств и продолжение возведений дворовых и детских площадок.