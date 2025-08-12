Казахстанцы смогут проходить регистрацию по месту жительства (прописка - прим.) только в формате онлайн, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Соответствующий приказ опубликован на сайте "Открытые НПА".

Как уточнили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сейчас услуги "Регистрация по месту жительства граждан Республики Казахстан" и "Временная регистрация по месту временного пребывания (проживания) граждан Республики Казахстан" доступны как в цифровом формате, так и в Центрах обслуживания населения. За прошлый год в ЦОНы за получением этих услуг обратилось более 450 тысяч граждан.

- В рамках снижения трафика в ЦОН планируется перевод полностью в цифровой формат регистрации по месту жительства и временной регистрации только граждан Республики Казахстан. На текущий момент данные услуги уже доступны на портале "электронного правительства", мобильном приложении Egovmobile и приложениях ряда банков второго уровня. Именно эти каналы являются преобладающими и наиболее удобными для населения, - сообщили в Минцифры.

Отмечается, что услуга в формате офлайн сохранится лишь для определенных категорий казахстанцев, а именно:

когда владельцем жилья является несовершеннолетний или недееспособный гражданин, у которого нет возможности дать согласие на регистрацию в личном кабинете на портале "электронного правительства" из-за отсутствия электронной цифровой подписи.

В этом случае услугополучатели будут обращаться в ЦОН.

Казахстанцы смогут участвовать в обсуждении документа до 25 августа 2025 года.

В июне "НГ" сообщала, что получить новое удостоверение личности в Казахстане теперь можно полностью онлайн. На портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile запущен пилотный проект услуги, которая позволяет подать заявку на перевыпуск документа, не выходя из дома.