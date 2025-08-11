Сегодня, 11 августа, на аппаратном совещании глава города Марат ЖУНДУБАЕВ назвал ее принципиальной. Журналисты спросили о действиях власти после того, как завершился срок, отведенный судом на исполнение медиативного соглашения. Но оно не исполнено.

Речь идет о 19-этажном жилом комплексе по адресу ул. Толстого, 32. Во время его строительства выяснилось, что для самого высокого в областном центре ЖК не предусмотрено достаточного количества парковочных мест. Подземный паркинг есть, но его не достаточно.

Отдел архитектуры обратился в суд с требованием признать проектно-сметную документацию и заключение экспертизы по ней незаконными и обязать внести изменения в ПСД. Стороны пришли к медиативному соглашению, согласно которому застройщик должен построить парковку на месте трехэтажного жилого дом по ул. Толстого, 30, договорившись с жильцами о выкупе или обмене их квартир. В июле срок соглашения закончился. Но условия его не выполнены.

- Было заседание суда, срок медиативного соглашения продлен до 2026 года, - проинформировала руководитель отдела архитектуры Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА.

- У акимата по этой ситуации - позиция принципиальная, - добавил аким города, - новый дом должен быть обеспечен парковочными местами. Строительная компания, наверно, думала, что получится обойтись без сноса. Не получится. Нужно договариваться с жильцами этого трехэтажного дома, чтобы на том месте построить многоуровневую парковку. Это затраты для строителей, они так и говорят, что требуется дополнительное финансирование. Но - это проблема застройщика. Без парковочных мест, которые соответствуют нормам, мы акт ввода не дадим.

Фото из архива "НГ"