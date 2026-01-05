Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ в первом интервью 2026 года в очередной раз высказался о событиях января 2022-го.

- Участники дискуссий о Қаңтаре зачастую уходят в детали, не имеющие значения для понимания всей глубины кризиса, - заявил он. - Винить их в этом было бы несправедливо, но эмоции – это плохой попутчик в поисках истины. Много говорят о хаосе в Алматы, и это можно понять, но надо помнить, что массовые беспорядки будто по мановению палочки злого волшебника, а если быть точным, по приказу путчистов, одновременно охватили 12 городов страны и привели к захвату многих областных акиматов и зданий правоохранительных органов.

Фото из архива "НГ"

В числе упомянутых президентом 12 городов был и Костанай. Оперативно сообщать о волнениях в центре города было сложно из-за глобального отключения Интернета в Казахстане. Но мы рассказывали - в нашем Telegram-канале.

А 6 января мы попытались отразить первые впечатления. И через неделю, 13 января, подвести итог тому, что видели и слышали.

И завершалась эта статья цитатой блогера из Алматы Ержана ЕСИМХАНОВА, который тогда писал, что все произошедшее еще предстоит осмыслить.

"Точно, - резюмировали тогда мы. - И самое главное, чтобы то, что произошло, что началось с протестов ради лучшей жизни, было не зря. А опасность такая есть. Огромная. Как он справедливо отметил, «у победы много отцов». Как только ситуацию в Алматы переломили, возникли персонажи, которых не было видно в дыму погромов. И оказалось, что они были на передовой. Эти персонажи возникли везде. Онлайн расписываются в верности главе государства, зовут к миру и единству. Но хоть бы один молодой спортивный депутат в Костанае вышел вечером 5 января к людям на площадь и попробовал уговорить их не превращать митинг в сборище хулиганов. Неужели то, что случилось, напрасно?"

Что ответят на этот вопрос наши читатели сейчас, четыре года спустя?