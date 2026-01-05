На зимнее содержание улиц, дорог, тротуаров и общественных пространств областного центра в 2026 году планируют потратить более 3 млрд тенге. Об этом и о том, как организована уборка снега, сколько техники задействовано и с какими проблемами сталкиваются подрядчики, сегодня, 5 января, на аппаратном совещании в акимате города рассказал и. о. руководителя отдела ЖКХ, пассажирскго транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Куанышбай АМАНКУЛОВ.

Фото Галины КАТКОВОЙ



Отдельная госзакупка и новый участок

Город поделили на 6 участков, каждый обслуживает отдельная подрядная организация: ТОО «Таза Жол АТ» - центральная часть города, ТОО "ДК Максат" - север, ТОО «АБЗ плюс» - юг, ТОО «Капитал Групп Союз» - запад, ТОО «Конгломерат» - восток. Отдельную закупку провели для микрорайонов Кунай и Ударник, жилых масивов Дружба и Амангельды. Это решение связано с ростом застройки и численности населения. Обслуживать их будет ТОО «Компания STA».



- Всего текущим содержанием улиц и мест общего пользования занимаются шесть подрядных организаций. Впервые договоры с ними заключены сразу на два года: 2026-й и 2027-й, - отметил Аманкулов. - Это должно позволить подрядчикам увереннее инвестировать в обновление техники.



В зимний период подрядчики задействуют 392 единицы техники и 395 дорожных рабочих. Очистка ведется круглосуточно, в первую очередь на дорогах 1-2 категории, по которым ходит общественный транспорт, а также возле социальных объектов и остановок. Всего в городе 490 остановочных площадок, которые, по данным отдела ЖКХ, очищают ежедневно.

В этом году в Костанае планируют постепенно переходить к использованию специализированных противогололедных реагентов. Национальный стандарт, разработанный «КаздорНИИ», находится на утверждении. Документ направлен на повышение безопасности пешеходов и транспорта в зимний период, а также на снижение негативного воздействия реагентов на окружающую среду.



При этом реагентов значительно дороже пескосоляной смеси - 312 тыс. тенге за тонну вместо 8,3 тыс. тенге.

Новый полигон

В прошлом году с территории города вывезли 543,7 тыс. кубометров снега (353,4 тыс. тонн) на сумму 565,9 млн тенге. Для сравнения - в 2024 году за аналогичный период вывезли 453 тыс. кубометров снега на 462,8 млн тенге.



- В этом году в Костанае действует уже пять снежных полигонов (п. Киевский, ул. Узкоколейная, ж/м Дружба, ул. Станционная) - на один больше, чем ранее. Новый полигон расположен на ул. Шақшақ Жəнібек батыра (бывш. Уральская - "НГ", на бывшей территории ТОО "АБЗ Плюс") , - сообщил Аманкулов. - Они расположены в разных районах города, что позволяет ускорить вывоз снега.



Все полигоны оснастили весовым оборудованием с автоматизированным учетом. Данные в режиме реального времени поступают в службу iKomek (109). Цена одного комплекта оборудования - 15,55 млн тенге.



- Для контроля работы подрядчиков используется цифровая платформа SKIF с GPS-трекерами, позволяющая отслеживать движение техники и анализировать выполнение работ, - пояснил Куанышбай Аманкулов. - Однако не все подрядчики соблюдают установленный алгоритм. При последних снегопадах фиксировались задержки с очисткой улиц и тротуаров, что приводило к образованию наледи и колейности. Также остается проблема нехватки водителей спецтехники. По всем обращениям жителей, поступающим в iKomek и через соцсети, подрядчикам направляют досудебные претензии. Если аналогичные нарушения повторяются более двух раз, отдел ЖКХ может инициировать судебное разбирательство и расторжение договора.



Отдельно он остановился на проблеме припаркованного транспорта, который мешает уборке снега, особенно в центре города и микрорайонах Береке, Юбилейный и Алтын Арман. Для решения вопроса планируется усилить взаимодействие с полицией, включая сопровождение техники патрульными автомобилями и эвакуаторами. Также продолжается установка знаков «Парковка запрещена» по четным и нечетным дням.



Зимой продолжается уборка парков и скверов, включая новые общественные пространства, благоустроенные в прошлом году. Все подрядчики определены, договоры также заключены на два года. Работы включают механизированную очистку дорожек, вывоз снега, посыпку и ручную уборку.



Отдельного внимания требуют дворовые территории и территории объектов малого и среднего бизнеса. Ответственным организациям поручено обеспечить регулярную очистку и своевременный вывоз снега.



- При проведении всех работ приоритетом остается безопасность движения и доступность социально значимых объектов, - подчеркнул Аманкулов.

А как на практике?

Судя по сообщениям горожан, заявленный контроль не всегда работает на практике.

Фото Мухтара НУРКАНОВА

Сегодня в редакцию «НГ» обратился житель микрорайона Юбилейный Мухтар НУРКАНОВ. Он сообщил, что дороги внутри микрорайона, в том числе подъезд к детскому саду, не очищаются от снега.

- Юбилейный вообще не чистится! - возмущается он. - 30 декабря еще отправлял видео в iKomek, но в ответ тишина.