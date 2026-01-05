Министерство внутренних дел опровергло сообщения о том, что казахстанским водителям якобы обязательно нужно иметь при себе все документы, передаёт Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Об этом в понедельник, 5 января, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

"Голосовая рассылка в WhatsApp о том, что водителям теперь обязательно нужно иметь при себе все документы, не соответствует действительности", — говорится в публикации.

В МВД призвали казахстанцев не распространять неподтверждённую информацию и доверять только официальным источникам.

Ранее в социальных сетях распространились фотографии эскиза, который выдают за возможный новый дизайн паспорта Казахстана. Пользователи обратили внимание, что документ внешне напоминает паспорт Южной Кореи, и это вызвало активные споры.

Редакция Tengrinews.kz обратилась за разъяснениями в Министерство внутренних дел. В ведомстве подтвердили, что эти изображения не имеют отношения к официальному проекту нового паспорта гражданина Казахстана.

В министерстве уточнили, что работа над новым дизайном действительно ведется, однако проект находится на стадии разработки.