Названа численность населения Казахстана
5 января 2026, 13:34 | Государство
В Бюро национальной статистики рассказали, сколько казахстанцев проживало в стране по состоянию на 1 декабря 2025 года, передает Tengrinews.kz.
Фото © Tengrinews.kz / Маржан Куандыкова
По данным Бюро нацстатистики, численность населения Казахстана достигла 20 478 879 человек. На начало года в стране проживало 20 283 399 человек. Общий прирост населения с начала 2025 года составил более 195 480 человек.
Лидеры по численности населения
Самыми густонаселёнными регионами являются:
- Алматы - 2 345 012 человек;
- Туркестанская область - 2 148 168 человек;
- Астана - 1 630 640 человек;
- Алматинская область - 1 592 652 человека.
К регионам с населением более миллиона относятся:
- Шымкент - 1 291 011 человек;
- Жамбылская область - 1 215 892 человека;
- Карагандинская область - 1 131 438 человек.
Самые малонаселённые области
При этом в Казахстане есть регионы и города, где, наоборот, проживает мало людей.
- Область Улытау - 219 200 человек;
- Северо-Казахстанская область - 514 732 человека;
- Область Абай - 596 000 человек.
Вместе с тем большинство казахстанцев по-прежнему проживают в городах - 13 013 064 человека. В сельской местности насчитывается 7 465 815 жителей.
