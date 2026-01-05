В Бюро национальной статистики рассказали, сколько казахстанцев проживало в стране по состоянию на 1 декабря 2025 года, передает Tengrinews.kz.

По данным Бюро нацстатистики, численность населения Казахстана достигла 20 478 879 человек. На начало года в стране проживало 20 283 399 человек. Общий прирост населения с начала 2025 года составил более 195 480 человек.

Лидеры по численности населения

Самыми густонаселёнными регионами являются:

Алматы - 2 345 012 человек;

- 2 345 012 человек; Туркестанская область - 2 148 168 человек;

- 2 148 168 человек; Астана - 1 630 640 человек;

- 1 630 640 человек; Алматинская область - 1 592 652 человека.

К регионам с населением более миллиона относятся:

Шымкент - 1 291 011 человек;

- 1 291 011 человек; Жамбылская область - 1 215 892 человека;

- 1 215 892 человека; Карагандинская область - 1 131 438 человек.

Самые малонаселённые области

При этом в Казахстане есть регионы и города, где, наоборот, проживает мало людей.

Область Улытау - 219 200 человек;

- 219 200 человек; Северо-Казахстанская область - 514 732 человека;

- 514 732 человека; Область Абай - 596 000 человек.

Вместе с тем большинство казахстанцев по-прежнему проживают в городах - 13 013 064 человека. В сельской местности насчитывается 7 465 815 жителей.