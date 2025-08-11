Это был принципиальный момент конкурса на самый красивый летний двор - чтобы в его озеленении и украшении активно участвовали жильцы, подчеркнули в акимате. Сегодня, 11 августа, победителям вручили денежные сертификаты.

Двор по адресу ул. Бородина, 217 "А" / Фото читателей

Конкурс включал три номинации, приз в каждой - 1 млн тенге. Лучшими были названы дворы по ул. Толстого, 69, ул. Бородина, 217 "А" и дома № 13 в 9 микрорайоне.

Фото Галины КАТКОВОЙ

В акимате пояснили, что обычно в подобных конкурсах вручали какую-то нужную технику, например, газонокосилки, то сейчас инициативу отдали жителям. Они должны определить, какие услуги или товары им необходимы, затем поставщикам будет произведена оплата на сумму сертификата.

Фото Галины КАТКОВОЙ

Корреспондент «НГ» спросил представителей двора дома № 13 в 9 мкрн-е, есть ли идеи, куда потратить деньги.

Двор дома № 13 в 9 мкрн-е / Фото читателей

- Возможно, мы на эти средства поставим шлагбаум, - ответил старший по дому Евгений ПОЛУЯНОВ. - Въезд в соседний двор перекрыли бетонной плитой, в итоге машины, доставляя товар в магазин в их доме, едут через наш. Да и жители тоже. Для нас это большая проблема. Или, возможно, восстановим заборчики во дворе. У нас после ремонта двора их все убрали. В итоге некоторые водители могут и на детскую площадку заехать. Подумаем.

Вместе с Евгением в акимат пришла Ирина ПОНОМАРЕВА.

- Мы во дворе много лет работаем семьей, - сказала она, - я инвалид 2-й группы, но на это не смотрю. Муж - ветеран-афганец, тоже активно помогает. Сажаем цветы, деревья, поливаем, пропалываем. Детей воспитываем, чтобы ценили красоту во дворе.

Двор на ул. Толстого, 69 / Фото Олега ПАКА

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сказал, что конкурс провели в рамках акции «Таза Казахстан». Комиссия состояла в основном из депутатов, в нее также входили предприниматели, журналисты.

- У нас есть дворы, в которых элементы благоустройства выполнены по программе «Бюджет народного участия», то есть с привлечением бюджетных денег. А здесь, что важно, люди сами делают, - отметил он. - Но и по БНУ тоже ведь инициатива есть. Я недавно вечером зашел во двор дома № 14 в 9 микрорайоне. Очень хорошо там все сделано по бюджету народного участия. Теперь жители хотят провести праздник двора. Надеемся, будут поддерживать порядок.

Аким также подчеркнул, что в этом году проекты по программе БНУ реализовывали местные подрядчики: из Костаная, Рудного.

- Работали лучше тех, кто приезжал из других областей, - сказал он, - у нас вечно 5-7 объектов по этой программе оставались до ноября. В этом году такого нет.