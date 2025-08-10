Во время продолжающихся поисково-спасательных мероприятий в районе падения военного вертолёта EC-145 в Алматинской области обнаружили и подняли на поверхность второе тело, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Проводится процедура опознания с участием компетентных органов.

В ведомстве напомнили, что поисковые работы ведутся в круглосуточном режиме с привлечением всех необходимых сил и средств Министерства обороны, МЧС, МВД и других ведомств.

Поиски осложнены низкой видимостью под водой и илистыми отложениями, что существенно замедляет работу водолазов и инженерных подразделений. Несмотря на сложные условия, все задействованные силы действуют слаженно и целенаправленно для скорейшего завершения операции, заверили в Минобороны.

Вертолёт EC-145 Сил воздушной обороны с тремя военнослужащими на борту пропал во время планового перелёта из Лугового 25 июля. Вскоре на поверхности Сорбулака обнаружили с космоса масляное пятно. Выдвинувшиеся на место спасатели обнаружили обломки воздушного судна.

9 августа спасатели нашли на месте ЧП частичные фрагменты воздушного судна и тело.

