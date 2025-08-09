В Алматинской области в ходе поисковой операции обнаружены части пропавшего вертолёта и тело, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

В совместных действиях Министерства обороны, МЧС, МВД и других ведомств, при поддержке АО "Қазақстан Ғарыш Сапары", были проведены математические расчёты с использованием спутниковых данных, что позволило определить ориентировочный район возможного нахождения воздушного судна.

В указанный квадрат направили поисковые группы и специализированную технику. По данным Минобороны, на глубине около 14 метров военнослужащие обнаружили фрагменты вертолета и тело. Сейчас проводится процедура опознания.

- В ходе подводных работ военнослужащими Вооружённых Сил на глубине около 14 метров обнаружены частичные фрагменты воздушного судна и тело. В настоящее время проводится процедура опознания, - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что поиски осложняют низкая видимость под водой и илистые отложения, что замедляет работу водолазов и инженерных подразделений.

- Несмотря на сложные условия, все задействованные силы действуют слаженно и целенаправленно для скорейшего завершения операции. С первых часов после происшествия под руководством министерства ведётся круглосуточная поисково-спасательная операция с привлечением всех необходимых сил и средств, - пояснили в ведомстве.

Ранее вице-министр сообщил, что спасателям предстоит обследовать ещё примерно половину территории водохранилища. Поиски продолжаются.

Напомним, в Алматинской области с радаров пропал военный вертолёт EC-145. 26 июля обломки воздушного судна были найдены в акватории озера Сорбулак, однако поиски экипажа продолжаются по сей день.

Министр обороны Даурен Косанов пообещал родственникам пропавших членов экипажа, что поиски будут идти "столько, сколько понадобится.

Фото телеграм-канала Минобороны РК