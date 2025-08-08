С 2026 года казахстанцы будут больше платить за коммунальные услуги. На сколько больше, рассказали в Комитете по регулированию естественных монополий, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Как разъяснил председатель КРЕМ Тимур Косымбаев, для однокомнатной квартиры удорожание составит порядка 3,5 тысячи тенге, для двухкомнатной квартиры – 5-7 тысяч тенге.

"Сейчас средний чек за однокомнатную квартиру составляет 25 тысяч тенге. В следующем году он составит порядка 28-30 тысяч тенге", - сказал Косымбаев на брифинге в правительстве.

При этом он напомнил, что для представителей уязвимых слоев населения предусмотрена господдержка.

"Для малообеспеченных семей с низким доходом и пенсионеров действует жилищная помощь, за которой потребитель может обратиться, и часть расходов будет компенсироваться", - добавил спикер.

В пресс-службе ведомства уточнили, что тарифы на ЖКХ будут расти ежегодно на 20-30 процентов. Отмечается, что прогнозный процент был озвучен в среднем на следующий год.

Сказать конкретно, когда начнут расти тарифы на коммунальные услуги, в КРЕМ не смогли.

"Конкретных дат нет, все в зависимости от подачи заявки субъектами естественных монополий", - говорится в сообщении комитета.

При этом, в конце брифинга заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев заявил, что глава КРЕМ "немного погорячился, когда сказал о 30-процентном росте тарифов".

"Лучше письменно запросить. Мы обоснованный тарифный рост закладываем", - добавил Бозумбаев.