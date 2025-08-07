В Казахстане планируют ввести обязательное страхование жилья от стихийных бедствий, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

В ходе брифинга в правительстве, заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев поделился планами по введению страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Вице-премьер сообщил, что для этого будет создана государственная страховая компания.

"В Агентстве по финнадзору есть организация, под ней будет дочернее предприятие, которое будет страховать эти риски и аккумулировать средства, поступающие от владельцев жилья и перестраховывать также эти риски", - сказал Бозумбаев на брифинге в правительстве.

Вице-премьер не стал называть размеры ставок по страхованию жилья, поскольку сначала необходимо оценить стоимость недвижимости. Но отметил, что ставки однозначно будут дифференцированными.

"Это не станет сильной нагрузкой для жителей, но позволит создать накопительный эффект страхования. В частности, в случае разрушительного землетрясения, в случае таких катастрофических поводков, которые в прошлом году у нас были, в случае пожаров, конечно, мы готовимся и все силы прикладываем по линии различных ведомств. Но климат очень сильно меняется. И вот эти климатические изменения за собой повлекут стихийные бедствия", - отметил Бозумбаев.

Чтобы оставшимся без жилья из-за ЧС людям можно было немедленно выплатить страховку, планируется зарезервировать определенную сумму в одном из международных банков.