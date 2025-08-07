Каждый агросезон - совершенно особая картина. Если умножить это на наше рискованное, если не рисковое, земледелие, то получаются вообще пейзажи словно бы разных художников. В прошлом году, например, в некоторых районах вообще нарисовалось «полотно» в стиле Dark Art: неуместные осадки, которые сначала зло сыграли на закладке урожая (уменьшилась валóвка, упало качество), с 15 августа фигачили практически две недели, заставив аграриев обрисовывать ситуацию ненормативными словами (когда ситуация есть, а слова для нее нет). Накануне осенней кампании’2025, по словам и акиматовских чиновников, и носителей полевой правды - аграриев, ситуация несравнимо лучше. Хотя погода и в этот август достаточно неустойчивая.

Это просто льняной год какой-то

Погода, в отличие от сознательных граждан, не исправляет своих ошибок. Зато может иногда обратить досаду прежнего сезона в преимущество следующего. Вспомните, как прошлой осенью поливало! Зато в итоге мы весной имели что? Хорошую влагозарядку.

6 августа на совещании в облакимате сообщили: на 5,2% посевной площади предуборочное состояние / Фото Игоря НИДЕРЕРА

Первой же особенностью старта этой весенней кампании стали локальные осадки: где-то зальет, и на неделю на поле не ступишь, а где-то помочит - и опять солнышко. На севере области включились было в сев пропашных культур (за ними идут и зерновые) 7 мая, но очередные, теперь уже лишние дожди отодвинули всю посевную дней на пять. Где-то у механизаторов уменьшилась ежедневная выработка, а на каждом поле возникли лиманы, которые, естественно, остались незасеянными. Но это, честно скажем, мелочи.

Агропромышленник с 50-летним стажем и Герой Труда Казахстана Сайран БУКАНОВ оценивает общую обстановку как благоприятную.

Сайран Буканов: «В этом году лен прекрасно смотрится» / Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Масличные могут показать высокую урожайность, - считает Сайран Балкенович. - Особенно лен. Обычно ситуация с ним по разным районам области неровная, а в этом году он прекрасно смотрится по всем нашим хозяйствам: весной посеяли в оптимальное сроки, влаги для него было в самый раз.

Александр Гринец: «40 дней на уборку - уже хорошо» / Фото из открытых источников

- Для масличных год более благоприятен, нежели для бобовых и зерновых, - вторит ему главный агроном ТОО «Олжа Агро» Александр ГРИНЕЦ. - Лен показывает 80% нормальных посевов. Этот год можно назвать льняным, урожайность по этой культуре действительно везде выше средней.

Травы, травы, травы не успели

Ранние осадки и теплый май повлияли на досрочный выход сорняков. Обычно их ждут с 15 мая, а они почти все вылезли уже к 1-5 мая. Как следствие, такие вредители, как капустная моль и трипсы, которые гостят на культурах, тусовались на сорняках (ведь культуры еще не взошли толком) и быстро погибли всем своим первым поколением.

В июне опять задождило, пшеница дала хороший рост, и ее теперь не успели обработать против сорняка, потому что все такие обработки проводятся в фазе кущения, до выхода в трубку и формирования колоса. Колос уже нельзя отрабатывать определенными препаратами и средствами защиты.

В результате перерастать начал уже сорняк, поэтому до 30-50% посевов сейчас имеют высокую засоренность. На них пошли подгоны (то есть слаборазвитые побеги с неполноценным зерном), а многолетние сорняки успели обзавестись своей второй волной.

Тем не менее, по информации областного сельхозуправления, накануне уборки хорошее состояние по зерновым у 64,8% посевов, по масличным - у 67%. Удовлетворительное имеют 35,2% и 32% соответственно. Аграрии с такой оценкой согласны.

«Потенциал стоит неплохой»

В этом году уборочные работы планируется провести на площади 5,1 млн га. Из них зерновые культуры занимают 4,1 млн га (в том числе пшеница - 3,4 млн га), масличные - 873,5 тыс. га.

Видовая урожайность на примере трех хозяйств двух северных районов области такова: по пшенице не меньше 20 ц/га, лен может дать около 11 ц/га, чечевица - 12-14, подсолнечник - не меньше 17-18. Но видовая - это еще не фактический сбор. Да и прогнозы могут варьироваться от района к району.

Игорь Евсюков: «Все, что можно было сделать, сделано» / Фото из личного архива

- После посева в нашем регионе были нужные дожди: где-то больше, где-то меньше, плюс июнь был теплым, - говорит старший агроном ПК «Банновка» Игорь ЕВСЮКОВ. - Это отразилось на состоянии маржинальных культур, таких как рапс, чечевица, лен, подсолнечник. Они налили хороший цвет. Маржинальные требуют большей заботы, но и хорошо продаются. Все обработки для подготовки к уборке по всем культурам проведены: все, что можно было сделать, сделано. И потенциал стоит неплохой.

Фото пресс-службы акима области

- По мониторингу состояния посевов, - сообщил 6 августа на совещании в облакимате руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Ибрагим БЕКМУХАМЕДОВ, - в настоящее время по области 37,9% зерновых, или 1,5 млн га, находятся еще в фазе колошения и цветения. Молочной и молочно-восковой спелости достигли 56,9% зерновых. На 5,2% площади отмечена восковая спелость зерна. Это практически предуборочное состояние. В ближайший период, до 10 дней, их необходимо убирать, не допуская потерь в качестве из-за осадков.

Плохому аграрию дожди мешают?

- По моим наблюдениям, 90% аграриев сейчас стали работать с землей, - констатирует Буканов. - Если так разобраться, научились мы, наконец, выращивать зерно! Но вопрос в том, что выращенное мы часто не можем полноценно убрать. Нас угнетает нехватка мощностей. Если бы мы имели оснащенность хотя бы 80%, и проблем бы не знали. Начинаем жаловаться на погоду: вот дожди мешают! Как будто никто не знает, что осенью вообще бывают дожди. Да не в дождях дело! Три главные причины наших неудач - сорняки, вредители и болезни, на борьбу с которыми не хватает оборотных средств. Ржавчина, септориоз - и до 30% урожая в итоге недосчитались. Это системная проблема, которая существует многие годы, а мы на дожди жалуемся!

Время собирать

Состояние дел перед стартом осенней кампании, говорят производители, не хуже прошлогоднего. Осадки у нас до жатвы никому сильно не вредят, но разброс по срокам и сокращение выработки вполне могут создать.

- Первые сроки уборки - уже в августе, - говорит Александр Гринец. - Все, что посеяно до 20 мая, вовремя созревает. А то, что посеяли в конце мая - начале июня, ждет созревания где-то с 7-10-дневной задержкой.

Итак, уборка в регионе стартует прямо на днях, раздельным способом: сначала укладка в валки, а позже подбор и обмолот. Примерно на 15% площадей (в основном на чечевице, иногда на поздней и низкорослой пшенице) приступят и к десикации: это химическая обработка, культура «доходит», сушится, а сорняки, которые есть, погибают. Но детали везде уточнят по ходу.

- Были годы, когда в это время ячмень с горохом молотили, - вспоминает Буканов, - последние недели сдвинут сроки. И уложиться бы в идеальные 20 дней, но… мы из-за наших малых мощностей так не сможем.

- Таких сроков не выдержит, видимо, никто, - полагает Гринец, - планка в 40 дней, и то без подсолнуха, уже хорошо. Да и поздние льны будут созревать до 20 сентября, а таких в посевах - 30-40%. В октябрь уйдем влегкую.

Итак, в этом году август будет периодом массовой уборки. По прогнозу Казгидромета, в последнем месяце лета количество осадков на большей части области ожидается около нормы, на севере - выше нормы. Главное, чтобы не закапало к 15 августа, когда все как раз начнут разгоняться.