Гульамина из Актобе этим летом готовилась к поступлению в магистратуру на учителя английского языка. По ее словам, рекламу о курсах за 100 тысяч тенге увидела у известных блогеров. Обещали, что девушка либо поступит, либо ей вернут оплату.

Организаторы заявили: они составляли эти экзаменационные вопросы совместно с центром тестирования. Дали доступ к платформе и видеоурокам. Уже там абитуриентка заметила некорректные вопросы и пыталась объяснить это кураторам проекта. Но безрезультатно.

"После тестирования мы сказали, что этих вопросов не было на экзамене, подготовленной литературы не было. IT-специалисты этой платформы аннулировали результаты, занизили рейтинг уроков и сказали нам: "Вы получили низкий балл, потому что плохо готовились на нашей платформе, не вините нас". Я считаю это мошенничеством", - рассказала абитуриентка Гульамина Нурикулова.

Акерке из Талдыкоргана, которая поступала в магистратуру на учителя казахского языка, тоже заметила некорректные вопросы и ответы с ошибками.

"За 3-4 дня до экзамена у меня появились мысли, что, похоже, этих вопросов действительно не будет. Хотя до этого я была на 100 процентов уверена. Поэтому начала готовиться сама, но это было уже поздно. Вопросы, которые в итоге попались на самих тестах, оказались сложными", - призналась Акерке Сансызбай.

В Национальном центре тестирования предупредили, что разработанные задания не передаются другим организациям и третьим лицам. А объявления в интернете с предложениями "ответов на тесты" или "помощи в сдаче экзамена" являются мошенничеством.

"Во время проведения разных видов тестирования имеются случаи, когда третьи лица предлагают тестовые задания якобы от Национального центра тестирования. Хотим отметить, что Национальный центр тестирования не распространяет такие виды тестовых заданий", - заявила замдиректора Национального центра тестирования Наужан Дидарбекова.

В центре тестирования призывают не верить сомнительным предложениям в сети и не попадаться на уловки мошенников. А для подготовки к комплексному тестированию на сайте центра предусмотрены пробные варианты.