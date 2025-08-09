Начать хотела так: это кафе нам понравилось с первого взгляда. А потом исправила: с первого взгляда нам это кафе понравилось. Чувствуете разницу? Между двумя оценками дистанция - минут сорок пять. Столько мы обедали в кафе «Мюнхен».

В нем имеет место коллаборация двух крупных костанайских компаний. Перед входом стоят авто на продажу, в самом кафе размещена выгородка, где можно получить информацию о квартирах от местного застройщика. Интерьер обеденного зала украшают номера машин. А также мотоциклетные шлемы, перчатки, изображение байка и постеры, имитирующие обложки виниловых альбомов: Джо Кокер, Донна Саммер, рок-группа Kiss...

Обстановка - целесообразный минимализм. Бежево-серый с редкими цветными пятнами. Уютно про такой не скажешь. Скажешь «удобно»: столы для разного размера компаний, стулья, пристенный диван, кофейная мини-стойка.

Зал в обеденное время - в начале первого - был почти пуст. Меню девушка, на бейдже которой неровно было начертано «Катя», принесла быстро. И основное. И отдельно блинное от «Автодома», из которого мы попросили на десерт блинчики с яблоками и корицей (450 тенге за пару).

Из второго выбрали салат «Пикантный» (1 020 тенге), салат с баклажанами - (2 100) - из соображений «его везде подают, какой же он здесь за эту цену». Заказали также ирландские колбаски, проигнорировав колбаски куриные. Ирландские за 2 350 тенге обещаны были из свинины и говядины. Ну и я попросила себе денер на тарелке, отзеркалила рекламу в instagram-аккаунте этого кафе: «Тот самый легендарный «автодомовский» денер в новом формате. С фирменным соусом. Все, как вы любите!»

На финиш обеда выбрали ванильный капучино (1 550) и кофейный коктейль «Шмель» (1 250). Поехали.

Информируем по очереди. Салат «Пикантный», очевидно, был назван так из уважения к копченой курице. Она, помидоры, яйцо, картофель-пай надо было смешать на тарелке с майонезом. И получить вещь съедобную, но абсолютно банальную. Кстати, плоская тарелка для такого салата не подходит, неудобно перемешивать, пай рассыпается на стол.

- Так, про баклажаны: они неплохи, хрустят, но впечатление, что их недодержали при обжаривании - плотные внутри. Соуса кисло-сладкого немного. Руккола хороша, молодая. А черри на удивление не сладкие, - вела трансляцию подруга со своего конца стола.

Ей принесли две колбаски с ломтиками запеченного картофеля, тушеной кислой капустой (эхо Мюнхена?))) и горчицей. Описание более аппетитное, чем оказалось само блюдо. Колбаски рассыпались при нарезании, были не сочными и такими светлыми на разрезе, что наличие в них говядины вызывало сомнение.

- Картошка суховата, хочется ее во что-то окунать. Ну не в горчицу же, - продолжала репортаж подруга. И таки нашла, куда макнуть ломтик, - в майонез на моей тарелке.

Он проходил по рангу того самого фирменного соуса при фирменном денере. Я добросовестно старалась идентифицировать добавки, делающие его якобы эксклюзивным. Не смогла. Майонез версии лайт с пылинками, возможно, перца. Не больше.

В целом же денер на тарелке - это три горсти овощей: свежей капусты, огурцов кубиками и помидоров, плюс столько же мелко нарезанной говядины и три куска лепешки. Пресно-о-о.

Вообще идея меня озадачила. Полагалось все это соединить с соусом и есть вприкуску с лепешкой? Однако капуста была нашинкована так крупно, что ее еще ухитриться надо было с чем-то смешать на тарелке. Приправить все отдельно? Тем же скучным соусом? Здесь, на столе, с приправами спартанский аскетизм - соль да перец, ни винного уксуса, ни аджики, ни оливкового масла. Без излишеств. Короче, самым вкусным ингредиентом разъятого на составные денера оказалось мясо. Даже подогретая лепешка, остывая, мгновенно черствела. Не, брать эту легенду впредь зарекаюсь.

Про кофе. Ванильный капучино был оценен как «сладкий с перебором», будто, кроме упомянутого в меню сиропа, там еще и сахар был. Когда я хлебнула своего «Шмеля», предположила, что бариста по ошибке в чашку соседки влил и мою порцию сиропа. Ибо мой коктейль состоял только из эспрессо и апельсинового сока, без капли сладости. Что ж, так познается дзен. А вот блинчики были прекрасны. Я искренне пожалела, что съела свой до коктейля.

Редкий случай, но наш обед из шести блюд оказалось возможным оценить одним словом - «непритязательный». По сумме - 10 820 тенге, за обслуживание здесь процент не берут.

Плюс этого посещения «Мюнхена» к нашей еде отношения не имеет, но очень весом. Речь - о доступности кафе для маломобильных граждан. Дверь входная, правда, не раздвижная, но легкая, порог совсем низенький. Никаких ступенек. Санузел с широкой входной дверью, куда проедет инвалидная коляска. И сама туалетная кабина с широкой дверью, а внутри - с поручнем около унитаза. Одно замечание: и раковина для мытья рук, и держатель полотенец укреплены высоко для человека, сидящего в инвалидной коляске.