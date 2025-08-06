И дело о краже осталось всего лишь делом о краже, так и не став разбирательством о сговоре организаций по скупке и продаже краденного с ворами ювелирных изделий. Процесс закончился 4 июля в суде №2 Костаная приговором в отношении Гульмиры РАХАНОВОЙ, которой вменяли кражу украшений на сумму свыше 92 000 000 тенге из офиса своей коллеги.

Адвокаты потерпевшей подсчитывают сумму похищенного / Фото из архива "НГ"

Согласно обвинению, Раханова, работая с потерпевшей Гульнарой ИМАНОВОЙ в одном месте, вынесла из ее сейфа 91 украшение и сдала похищенное в ломбарды. 4 июля ее признали виновной по ст.188, ч.4, п.3. ("Кража с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство").

Лучшие друзья воров

Иманова, ее муж и представители считают, что ломбарды, в которые Раханова сдавала украденное, находились в сговоре с подсудимой. Поскольку на допросах 30 июня представители ломбардов сообщили: о частых визитах Рахановой без последующего выкупа сданного они в полицию не сообщали, отчетность о личных данных покупателей не ведут и сказать, кому продали украденные украшения, не могут. Такие ответы повторялись от сотрудников других ломбардов на протяжении всего процесса.

Сторона потерпевшей также заявила, что эти организации, получив с изделий доход, в суде искажают сведения о драгоценностях. И заявила ходатайство о привлечении ломбардов к делу в качестве ответчиков.

- Мы достоверно в суде установили, что часть похищенного имущества осталась в недрах ломбардов, - говорил представитель Имановой Сабыржан ИМАНБАЕВ.

Тогда потерпевшая и назвала ломбарды "легализованными организациями по скупке и продаже краденного". И даже принесла в суд весы и измерила массу колье, идентичного украденному, чтобы показать, что ломбарды склонны занижать объем украденного.

Реальный вес колье оказался больше, чем в сведениях ломбарда / Фото из архива "НГ"

Судья Ольга КУЗНЕЦОВА в удовлетворении ходатайства отказала, пояснив:

- В уголовном процессе рассматриваются гражданские иски физических и юридических лиц о возмещении имущественного и морального вреда, причиненного непосредственно уголовным правонарушением. Непосредственно уголовным правонарушением - то есть фактом хищения. Факт хищения в данном случае, объективная его сторона, заканчивается моментом, когда подсудимая в приписываемом ей преступлении имела возможность ими (драгоценностями - "НГ") распорядиться - то есть, до того, как она передала все имущество в ломбард.

На оглашении приговора судья вернулась к вопросу о ломбардах.

- Что касается ходатайств относительно ломбардов, суд не счел возможным вынести частное постановление, поскольку это те обстоятельства, которые требуют проверки в ином порядке - в порядке финансового контроля, - отметила Кузнецова. - Разбирайтесь самостоятельно с этими вопросами, если считаете, что они подлежат выяснению.

Допрашивая представителей ломбардов, адвокат потерпевшей Иманбаев неоднократно указывал на то, что разные законы РК, в том числе закон о противодействии терроризму, обязывают их вести учет клиентов и сообщать о подозрительной активности, например, когда человек сдает драгоценности на большую сумму без последующего выкупа. Свидетели же, в свою очередь, отпирались тем, что невозможно визуально определить, преступник человек или нет. А сторона потерпевшей негодовала, почему сотрудники ломбардов не интересуются происхождением сбываемого.

Драгоценное время

Не менее интересная история получилась с конечной суммой похищенного. Первая сумма, которую вменяла Рахановой прокурор, превышает 92 млн тенге. В ходе всего разбирательства потерпевшая и ее адвокаты доказывали, что ущерб намного больше, особенно с учетом того, что за прошедшее с момента кражи время расценки на драгоценности изменились. И подкрепляли позицию сведениями с аукционных сайтов:

- Данные котируются коллекционерами, любителями, дается средняя цена, - пояснял представитель Имановой. - Вот если часы российские с браслетом были в фунтах стерлингов, мы их по курсу тенге перевели, и сумма составила 9 900 900 тенге. Та цена, которая указана в обвинительном акте, не актуальна.

Более того, сторона потерпевшей заявляла, что следователи необоснованно объединили изделия в наборы - если их разделить, количество украшений возрастает кратно.

- Под № 31 набор бриллиантов. Там идут наборы наборы, наборы, наборы... - возмущался Иманбаев. - Следствие их одним пунктом указало, но на деле там очень много наименований. Есть у них различия! "Набор белого золота с бриллиантом, количество - 30 штук, на сумму 24 миллиона". И они шли одним пунктом. Если их разделить, будет не 31 наименование, а все 60. Они (следователи - "НГ") их оценили по 800 000, хотя каждый стоит 1 350 000.

В итоге адвокаты насчитали свыше 209 млн тенге ущерба. Это более чем в 2 раза больше суммы, которую вменяла Рахановой прокурор. Что решила судья?

- Определяя сумму ущерба, суд исходил из данных экспертизы, показаний подсудимой и пришел к выводу, что сумма хищений составляет 102 104 430 тенге, - сказала Ольга Кузнецова. - Относительно объема, ассортимента похищенного суд исходил все-таки из показаний потерпевшей, в этой части оснований не доверять показаниям не было, спор был по сумме.

Поскольку судья добавила к цифре прокурора лишь около 10 млн, вероятно, в силе остались возражения Ольги Кузнецовой к избранному адвокатами методу определения суммы - апелляции к аукционным сайтам.

- Я говорю о тех изделиях, которых нет, их не нашли, - обращалась судья к Гульнаре Имановой на одном из заседаний. - Как вы будете доказывать, что чистота ваших камней стоит 209 млн? Вы заявили о том, что их хранили в общей куче, в одном мешке все бриллианты. По общим канонам так их хранить нельзя, если вы не хотите, чтобы ваши бриллианты потускнели. Вы представили доказательства с интернета о стоимости таких же вещей или этих? Ваши вещи, которые хранились в одном мешке, могут отличаться по сохранности бриллиантов от тех, которые представлены на аукционе, которые, может быть, хранились в совершенно других условиях: в отдельной коробке, с бархатной подложкой, исключающей царапины, сколы, трение между собой, попадание кожного сала и пота. Возможно, это разные вещи.

А теперь к другим подсчетам. Гульмиру Раханову приговорили к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы, но закон об амнистии в связи с 30-летием Конституции РК скостил пятую часть срока. То есть, отсидит она 4 года, 9 месяцев и 13 дней.

В ходе досудебного расследования Имановой вернули часть драгоценностей на сумму около 32млн тенге. Поэтому суд обязал Раханову вернуть бывшей коллеге еще 70 112 730 тенге.

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