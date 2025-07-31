С началом нового учебного года во многих школах Казахстана усилятся меры по ограничению использования смартфонов во время занятий. Tengri Edu узнали, как смартфоны влияют на школьников и почему необходимо ограничить доступ к гаджетам.

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Можно ли пользоваться смартфонами казахстанским школьникам

В пресс-службе Министерства просвещения Казахстана на наш запрос сообщили, что во время занятий действует ограничение и школьникам запрещено пользоваться смартфоном. Однако во время перемен учащимся возвращают доступ к гаджетам. К слову, законодательный запрет на использование смартфонов школьниками во время занятий ввели в начале прошлого года.

В пресс-службе "Назарбаев Интеллектуальных школ" поделились, что с сентября 2025 года во всех школах вводится запрет на использование смартустройств: смартфоны, планшеты, смарт-часы.

"Это решение основано на многочисленных международных исследованиях, указывающих на негативные последствия цифровой зависимости, включая ухудшение психоэмоционального состояния, снижение физической активности, нарушение сна, ухудшение концентрации и рост чувства одиночества среди подростков. Соответствующие изменения внесены в правила внутреннего распорядка, что подчёркивает серьёзность и системность подхода к решению данной проблемы", — объяснили в пресс-службе.

Отмечается, что согласно предлагаемым изменениям, учащимся будет запрещено использовать смартустройства в период нахождения в школе - как во время учебных занятий, так и на переменах.

"При необходимости связи с родителями или при возникновении экстренных ситуаций учащиеся смогут воспользоваться кнопочным мобильным телефоном или стационарным телефоном", — подчеркнули в НИШ.

В пресс-службе также добавили, что в некоторых школах НИШ как пилотный проект уже была частично внедрена инициатива по ограничению использования смартфонов учеников во время учебы.

"Для эффективной реализации запрета предусмотрены необходимые инфраструктурные условия: школы обеспечиваются бумажной продукцией и техническими средствами (ноутбуки, смарт-зоны), организуется осмысленный досуг во время перемены. Такие меры создают благоприятную среду, в которой цифровые устройства не являются необходимыми для повседневного обучения и общения, способствуя формированию здоровых привычек и развитию навыков живого общения", — рассказали нам.

Почему смартфоны мешают учёбе

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов в своём недавнем посте отметил, что современные научные данные свидетельствуют: сила воли часто переоценивается. Ссылаясь на известную исследовательницу Анджелу Дакворт, автора книги Grit, он подчеркнул, что "для того, чтобы быть эффективными, вместо самоконтроля, лучше создавать такие условия, при которых не нужно бороться с искушениями и контролировать себя".

"По ее словам, успешные люди не "сильнее всех", они просто проектируют свою жизнь так, чтобы не сбиться с пути, то есть заранее убирают лишние соблазны. А телефоны, сегодня один из самых главных отвлекающих факторов. Она привела исследование, показывающее, что результаты IQ-теста ухудшаются, если телефон лежит рядом, даже в выключенном состоянии. А успеваемость выше у студентов, которые держат телефон вне поля зрения", — поделился он.

Депутат отметил, что порой уходит слишком много энергии на борьбу с отвлечениями. Он предложил вместо этого изменить саму среду и убрать искушения, особенно это касается школ и детей.

"Прошлым летом, читая The Anxious Generation, обратил внимание на схожие выводы, особенно когда речь идет о влиянии гаджетов на школьников. В этом смысле, решение НИШ ограничить использование смартфонов с нового учебного года, на мой взгляд, более чем обоснованное. Многие исследования подтверждают необходимость подобных шагов", — заключил он.

Проблема раннего доступа к смартфонам

Международные исследования подтверждают негативное влияние смартфонов на академическую успеваемость и психическое здоровье. Так, в крупном кросс-секционном исследовании, опубликованном в марте 2025 года (Smartphone Addiction Among University Students), почти половина (48 процентов) студентов показала признаки зависимости от смартфонов. Особенно уязвимыми оказались девушки: 57,6 процента участниц исследования показали высокий уровень зависимости. Установлено, что большинство времени студенты проводят не за учёбой, а в социальных сетях.

Авторы исследования Vijia Kumar Gemnani, Anoop Kumar Juseja, Dr Daulat Ram, Kaleemullah Abro пришли к выводу: чрезмерное использование смартфонов негативно влияет на внимание, память и когнитивные способности, что напрямую сказывается на результатах обучения. При этом признаётся, что при грамотном подходе смартфоны могут быть полезны — как инструмент для доступа к информации и коммуникации. Однако при отсутствии контроля они становятся источником отвлечения и ухудшения самочувствия.

Исследование Swiped, проведённое в Великобритании в мае 2025 года, показало, что отказ от смартфонов даже на 21 день улучшил показатели сна и внимания у подростков. Участники стали засыпать быстрее, спали дольше и демонстрировали более высокие результаты в тестах на концентрацию. Также зафиксировано снижение тревожности и улучшение общего эмоционального состояния.

Дополнительный фактор — возраст начала пользования смартфонами. В обзоре издания Humanities and Social Sciences Communications (июль 2025) говорится о том, что раннее владение смартфоном может быть фактором риска для будущей зависимости. Среди причин столь раннего доступа к гаджетам ученые перечислили:

давление со стороны сверстников;

боязнь социальной изоляции;

семейные особенности;

возраст и уровень образования родителей;

доступность домашнего интернета.

Эксперты сходятся во мнении: смартфоны не являются злом сами по себе. Они могут быть полезны — но только при контролируемом и осознанном использовании. Без этого смартфон превращается в источник стресса, тревожности, рассеянности и снижения учебных результатов.

При этом ученые подчеркнули, что важны не только ограничения, но и обучение цифровой гигиене. Ученики, родители и педагоги должны понимать, как формируются зависимости и какие шаги помогают справляться с отвлекающими факторами.