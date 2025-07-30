С тех пор, как в Казахстане работники, занятые во вредных условиях труда, смогли в 55 лет выходить на заслуженный отдых и получать специальную социальную выплату, многие производства ощутили кадровый голод. И ССГПО вошло в число предприятий, наиболее пострадавших от внедрения данной программы, сообщает ИА "Город". С 2024 года ушли порядка 600 человек, около 30% из них – опытный персонал фабричного передела. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил генеральный директор АО «ССГПО» Сергей КУЗЬМЕНКО:

Фото из архива iagorod.kz

- Мы не предполагали, что будет такой массовый отток. С начала реализации этой программы, это был 2024 год, от нас ушло порядка 600 человек. В том числе, порядка 130 человек уже в этом году. Это те люди, которые имели определенный опыт работы, костяк коллектива. Ощутили особенно это по водителям автомобилей (большегрузные карьерные самосвалы – прим.) и по фабричному комплексу. Условия на фабрике, действительно, непростые, да и много женщин работает на предприятии. Поэтому люди, получив такую возможность, ею воспользовались. Да, выплата в 250 тысяч небольшая, но позволяет, в принципе, иметь стабильный заработок и параллельно заниматься какой-то другой работой, находясь в более простых условиях. Эта проблема в виде кадрового разрыва для нас ощутима, мы признаем, что не были готовы к такому. И нам приходилось оперативно реагировать, чтобы вот этот кадровый разрыв закрывать. Пока не могу сказать однозначно, что мы эту проблему решили, и люди, правда, уже не в таком количестве, но принимают решения уйти, с каждым мы индивидуально отрабатываем, но, повторюсь, люди принимают решения сами. Пытаемся готовить, переобучать персонал, молодежь пытаемся более интенсивно вовлекать и учить. Но именно вот тот костяк, который на рабочих местах являлся базой, он ушел, и эта проблема есть.

На вопрос, ведется ли сегодня набор людей в ССГПО, руководитель предприятия ответил, что сохраняется спрос на остродефицитные профессии. В основном, это железнодорожники (машинисты, помощники машинистов тяговых агрегатов, тепловозов), так как идет отток специалистов в ближнее зарубежье и «КТЖ».

Фото из архива iagorod.kz

Что насчет возможных сокращений? Этот вопрос Сергею Кузьменко задали тоже.



- Сложно вспомнить период, когда наше предприятие работало без каких-либо вызовов. Сейчас ситуация сложная не только у нас, но в целом в Группе. Чем она отличается от 2015 года, от 2022 года? Общим снижением цен на те материалы, которые мы производим. Цены на хром, а у нас в Группе это уникальная вещь, упали. Хром всегда у нас был лидером, генератором прибыли в Группе. Поэтому сегодня нам ждать какой-то помощи от других предприятий ERG не приходится. Мы сегодня не только сами выживаем, но помогаем отчасти другим предприятиям. Все же мы работаем не с нулем, мы работаем с прибылью. По людям, конечно, стоит задача коллектив сохранить. Пока не предполагаем, по крайней мере, на горизонте месяца, что какие-то будут ограничения. Но ситуация очень сложная. У нас за июль объемы реализации самые низкие по за год. Стандартный объем реализации продукции за месяц - это порядка миллиона тонн. Сегодня по этому месяцу мы имеем объем реализации под 700 тысяч тонн. Максимальный объем был в мае - под 900 тысяч тонн. И формирование объемов идет динамично. Даже в течение месяца потребители могут отказаться, есть вопросы и по оплатам у наших потребителей – экономическая ситуация сложная везде. Поэтому здесь нам приходится маневрировать и планировать. Сегодня мы накопили остатки готовой продукции, что тоже говорит о том, что у нас есть вопросы по сбыту, - сообщил Сергей Кузьменко.

Напомним, в ноябре 2023 года спецвыплату для тех, кто работал на вредном производстве, обсуждала в Рудном тогдашний министр труда РК Светлана ЖАКУПОВА. Почти два года назад она так прокомментировала возможные риски для ССГПО:

Фото из архива "НГ"

- Это уже шестой регион, где мы проводим встречу. И везде нас спрашивают - что мы будем делать, если одномоментно все встанут и уйдут. Мы понимаем сложность ситуации, мы понимаем, что молодежь неохотно идет на вредное производство. Но сегодня работа выстроена. Средний возраст на ваших предприятиях - 42 года. И этот риск в принципе не характерен для вашего региона. Но, конечно, молодежь нужно воспитывать и приводить на производство.