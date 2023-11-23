Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана ЖАКУПОВА приехала в Рудный 16 ноября. В КРЦ «Горняк» организовали встречу с трудовыми коллективами горнодобывающих предприятий Костанайской области. Обсуждали специальную социальную выплату, которую, по замыслу правительства, будут получать работники вредных производств после расторжения трудового договора в 55 лет и до достижения пенсионного возраста.

Поговорить с министром в КРЦ «Горняк» пришли около 200 сотрудников разных предприятий

Производить выплаты предлагают из четырех источников: республиканского бюджета, средств работодателя, средств компании по страхованию жизни и выплаты за счет обязательных взносов. По словам министра, в целом сумма ежемесячной выплаты работнику должна составить не менее 200 000 тенге с учетом индексации в зависимости от роста прожиточного минимума. Из этой суммы не будут вычитать подоходный налог. Чтобы получить выплату, работник должен не только подходить по возрасту, но и последние 7 лет делать отчисления в пенсионный фонд.

Планируется, что спецвыплату работник сможет получать до достижения пенсионного возраста, после чего у него останутся только базовая и солидарная пенсии.

Светлана Жакупова считает, что риска одномоментного оттока работников из отрасли нет

- Работнику не надо никуда ходить, достаточно подать заявление работодателю о том, что он расторгает трудовой договор в связи с достижением 55 лет, - пояснила Жакупова. - После этого работодатель извещает страховую компанию, с которой у него должен быть договор. Страховщики заключат с работником договор предпенсионного аннуитета. Выплаты из разных источников будут аккумулироваться на одном счете и после перечисляться работнику.

Министр отметила, что закон предусматривает выплаты и для работников 2-й категории - которые работали на вредном производстве, но в какой-то момент ушли на легкий труд. Им могут назначить выплаты из двух источников: республиканского бюджета и ЕНПФ.

Подать заявление на спецвыплату можно и после того, когда работнику исполнится 55 лет. Но получать спецвыплату и продолжать работу на вредном производстве нельзя.

- Мы не запрещаем вам после увольнения и назначения спецвыплаты устроиться на другую работу, которая не связана с вредным производством, - отметила Жакупова. - Есть очень много разных программ. Это уже шестой регион, где мы проводим встречу. И везде нас спрашивают - что мы будем делать, если одномоментно все встанут и уйдут. Мы понимаем сложность ситуации, мы понимаем, что молодежь неохотно идет на вредное производство. Но сегодня работа выстроена. Средний возраст на ваших предприятиях - 42 года. И этот риск в принципе не характерен для вашего региона. Но, конечно, молодежь нужно воспитывать и приводить на производство.

По данным ЕНПФ, в 2024 году на спецвыплату в Казахстане смогут претендовать более 37 000 человек, в 2025-м - более 42 000.

Отвечая на вопросы из зала, Жакупова уточнила: сумму спецвыплаты можно будет заранее посчитать на сайте enbek.kz. Сервис обещают запустить в ближайшее время.

Олег Снитко спросил, кто оплатит медицинскую страховку после ухода с вредного производства

- А медицинская страховка - если я уйду, кто ее будет оплачивать? - спросил рудничанин Олег СНИТКО.

- Мы же вас не оставим без внимания, - ответила Жакупова. - Центры трудовой мобильности будут с вами работать и помогут найти работу не на вредном производстве. Если вам не смогли найти работы и зарегистрировали безработным, то взносы будет оплачивать государство. Но если вы отказываетесь от трудоустройства, тогда придется платить самому.

Директор по персоналу АО «ССГПО» Тимур ТАЙГАМБАЕВ выступил с предложением, чтобы получатели спецвыплаты автоматически получали 15-ю категорию в системе ОСМС без обращения на биржу труда. Так как в 55 лет выходить на рынок в статусе безработного «будет не совсем правильно». Министр прокомментировала: если человек может работать вне вредного производства, то он будет получать отчисления от работодателя.

- Как в 63 года мне будут начислять пенсию? Ведь нынешняя зарплата и та, которая у меня будет через 8 лет, это цифры несоизмеримые, - спросил сотрудник ССГПО Елюбай МАНАБАЕВ.

- Мы говорим о том, что базовая и пенсионная выплата начисляются по-разному, - сказала министр. - Базовая начисляется с учетом вашего стажа в накопительной пенсионной системе с плюсом выработанного стажа до 1998 года. Она не учитывает вашу зарплату. Солидарная выплата назначается с учетом вашего трудового стажа до 1 января 1998 года. Допустим, вы родились в 1968 году и в 18 лет пошли работать. Тогда вам будут назначать пропорционально отработанному сроку, то есть примерно 50%. Они будут начисляться из того объема дохода, который будет определен законодательно. То есть, сегодня не важно, зарабатывали вы 1 млн или 300 000 тенге. Для начисления принимается цифра порядка 189 000 тенге и вы получите 50%, или 98 000 тенге. Вы не должны переживать, что зарплата вырастет. Солидарная пенсия исчерпает себя к 2040-м годам. Все меньше людей приходит со стажем до 1998 года.

Вопросов из зала было немного. Спустя час встреча завершилась.

Некоторые рудничане смогли задать министру свои вопросы в рамках личного приема граждан.

Фото Георгия ГОВОРОВА