В Лисаковске впервые прошли республиканские соревнования по Президентским тестам физической подготовки населения Республики Казахстан.

Спортсмены из семи команд соревновались в спринтерском беге, беге на выносливость, прыжках в длину с места и силовой гимнастике. А призеры соревнований определялись в 11-ти возрастных группах.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Астаны, Алматы, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областей.

Наш регион был представлен двумя командами - сборной области и сборной города Лисаковска. Причем обе команды стали призерами соревнования в общекомандном зачете.

Сборная Костанайской области, набрав наименьшую сумму мест по результатам выступлений в личном зачете среди мужчин и среди женщин во всех видах программы и во возрастных группах - 52, завоевала первое место. А команда Лисаковска с суммой мест 112 стала третьим призером. Второе общекомандное место у многоборцев Актюбинской области (сумма мест - 93).

Причем сборная Костанайской области была лучшей в командном зачете как среди мужчин (сумма мест - 19), так и среди женщин (сумма мест - 33). Мужская команда Лисаковска заняла второе место среди мужчин (сумма мест - 46), обойдя сборную Актюбинской области (сумма мест - 48), а женская команда хозяев республиканских соревнований показала третий результат (сумма мест - 66), уступив сборной Актюбинской области (сумма мест - 45).

В личном зачете на счету спортсменов Костанайской области 20 призовых мест, из которых семь первых, семь вторых и шесть третьих. У хозяев соревнований восемь призеров в личном зачете, в том числе четыре победителя и по два серебряных и бронзовых призера.

На дистанции Станислав Ибраев / Фото instagram.com/drs_kz

Победителями соревнований в своих возрастных группах из команды Костанайской области стали Кристина Борисова (11-13 лет), Станислав Ибраев (14-15 лет), Анна Церковникова и Арсений Калинин (18 лет - 23 года), Римма Воеводина и Павел Брода (60-69 лет) и Александр Никитин (70 лет и старше).

Ветераны в строю (слева направо): Александр Никитин - 75 лет, Байзак Талапнур (Астана) - 65 лет, Павел Брода - 63 года, Владимир Коробко - 61 год / Фото instagram.com/drs_kz

В составе команды Лисаковска первые места на счету Евгения Литовки (11-13 лет), Стефании Мишко (16-17 лет), Елены Шишкиной и Андрея Чигидинова (50-59 лет).

На дистанции Сергей Карпенко / Фото instagram.com/drs_kz

Серебряные медали в копилку сборной Костанайской области принесли Софья Кравченко (16-17 лет), Владимир Новиченко (24 года - 31 год), Анара Каримова (32 года - 39 лет), Ольга Бородина и Артем Шарафутдинов (40-49 лет) и Улжан Мусабаева и Серей Карпенко (50-59 лет).

Призеры в возрастной группе 32 года - 39 лет / Фото olympic-astana.kz

«Серебро» в составе команды Лисаковска на счету Артема Мартынова (16-17 лет) и Владимира Коробко (60-69 лет).

Василиса Скачкова (№49) и Кристина Борисова (№233) возглавляют забег на 1000 м / Фото kazsports.kz

Обладателями бронзовых медалей в своих возрастных группах стали представлявшие сборную Костанайской области София Смирнова и Егор Баландин (9-10 лет), Олег Симаков (11-13 лет), Кира Лотфалля (14-15 лет), Кирилл Царев (16-17) и Ренат Каримов (32 года - 39 лет), а также представлявшие Лисаковск Василиса Скачкова (11-13 лет) и Виктор Цирик (24 года - 31 год).

На счету Виктора Цирика 32 подтягивания / Фото instagram.com/drs_kz

Стометровку преодолевает Арсений Калинин (№240) / Фото instagram.com/drs_kz

Стоит отметить, что Арсений Калинин показал лучший результат в спринте среди всех участников соревнований, пробежав 100 метров за 10,92 сек., и дальше всех прыгнул с места - на 2 м 93 см.

Кроме представителей Костанайской области, победителями соревнований также стали Анастасия Томчук и Абай Ержанулы (9-10 лет), Ярослав Наумов (16-17 лет), Айдын Шибаев (24 года - 31 год), Регина Штолинская (32 года - 39 лет) и Лаура Курманалина (40-49 лет) из Актюбинской области, Ясмин Лотфалля (14-15 лет) из Алматы, Избасар Мусабеков (32 года - 39 лет) из Астаны и Галамат Мухамеджанов (40-49 лет) из Карагандинской области.