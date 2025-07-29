В прошлом году жители поселка Октябрьский возмутились тем, что акимат Лисаковска планировал разместить Центр временной адаптации и детоксикации (ЦВАД) в нескольких сотнях метрах от школы и стадиона. В итоге аким города Абай ИБРАЕВ отменил это решение. Но потребность в вытрезвителе есть. Где же его откроют?

- В прошлом году выделили средства на открытие центра временной адаптации и детоксикации, но подходящего помещения, к сожалению, не было, - сообщил Ибраев сегодня, 29 июля, на брифинге в Региональной службе коммуникации Костанайской области. - Рассматривались всевозможные варианты вплоть до выкупа помещений у бизнеса, но подходящих задний не нашлось. В Октябрьском в прошлом году нашли подходящее помещение, нам безвозмездно передали двухэтажное здание небольшое. Но как начали реализовывать этот проект, он вызвал возмущения людей. Люди возмущались соседством с таким заведением. Естественно, мы прислушались, используя принцип слышащего государства, мы сказали, что там строить не будем.

В январе аким Лисаковска, отвечая на запрос "НГ", пояснил, что в здании будет спортивный комплекс. 29 июля он отчитался по проекту:

- Там 4 помещения: зал для шахмат, настольных игр, тогыз кумалака. На 1 этаже фитнес-зал для женщин. На 2 этаже административное помещение, а на 1 этаже еще раздевалка, можно обуть коньки... Рядом многофункциональный корт есть, мы будем его использовать.

Ну а вытрезвитель разместят в самом Лисаковске.

- В этом году мы его определили на территории самого ГУВД уже непосредственно в городе, нашли задние двухэтажное, которое сейчас полицией не используется. Передано нам для того, чтобы мы отремонтировали. Конкурсные процедуры уже начаты.

Фото - кадр трансляции РСК