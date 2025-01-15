Скандал с размещением Центра временной адаптации и детоксикации (ЦВАД) в нескольких сотнях метрах от школы и рядом со стадионом разгорелся в поселке Октябрьский (Лисаковск) в прошлом году. После неоднократных возмущений жителей и статьей об этом сначала в местном СМИ "Бизнес-Пресс Лисаковск", а потом в областных и республиканских СМИ аким Лисаковска Абай ИБРАЕВ сообщил, что вытрезвителя в Октябрьском точно не будет.

Здание передадут под спортивный объект /Фото из архива "НГ"

Где же он тогда будет, если, по словам акима, ЦВАД необходим? Этот вопрос мы задали Абаю Ибраеву в официальном запросе.

- 20 декабря 2024 года состоялись публичные слушания по проекту бюджета города Лисаковска на 2025-2027 годы, в ходе которых среди рассматриваемых был вопрос по строительству ЦВАДа в поселке Октябрьский, - ответил аким. - Депутаты маслихата проголосовали против строительства ЦВАДа в поселке Октябрьский. С учетом мнения населения (реализация концепции государственной политики «Слышащее государство») руководство города приняло решение не размещать ЦВАД в поселке Октябрьский.

Абай Ибраев также пояснил, что в данном здании еще идут ремонтные работы, после чего оно будет передано под спортивный объект. Возможно, под тренажерный зал, теннисный корт, тир или другое.

- Вопрос по размещению ЦВАДа в настоящий момент находится на стадии рассмотрения. О его новом местоположении население в обязательном порядке будет проинформировано посредством СМИ, - отметил аким Лисаковска.