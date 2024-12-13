Аким Лисаковска Абай ИБРАЕВ встретился с жителями поселка Октябрьский. Мероприятие, как подчеркнул сам глава города, планировалось через неделю. Но из-за «открытых вопросов, которые требуют своего разъяснения», он перенес встречу на 12 декабря.

Фото из архива "НГ"

Под «открытым вопросом», видимо, подразумевалась реконструкция поселкового тира в Центр временной адаптации и детоксикации. Его задавали несколько раз и обсуждали дольше других. Местных жителей не устраивало соседство центра со стадионом и поселковой школой.

- Я - пенсионер КБРУ, 25 лет отработала на предприятии, все эти годы мы занимались активно спортом на стадионе и в тире, - обратилась к акиму из зала жительница Лисаковска. – Уйдя на пенсию, мы сюда приезжаем постоянно, здесь много друзей и подруг. И вот теперь, когда мы в очередной раз приехали в гости, мы узнаем, что рядом со стадионом теперь будет ЦВАД. У подруги внуки, у соседей дети, которые теперь все лето будут слушать нецензурную брань, все эти возгласы клиентов ЦВАДа. Говорят, что там будет глухая стена. Она, может, закроет картинку, но не спасет от матов и возгласов. Вопрос такой - почему открытие ЦВАДа не согласовали с жителями поселка? Я не думаю, что здесь все очень рады этому центру. Хотелось бы, чтобы у нас были спортивные секции.

Против нового медвытрезвителя высказались и другие участники встречи. Предлагали сделать в здании бывшего тира «какой-нибудь детский центр» или хотя бы переместить центр за пределы города и поселка.

Кадр из видеотрансляции

- Вообще, в целом, как настроение насчет этого ЦВАДа? – спросил Ибраев. – Все против или кто-то за?

В ответ жители начали возмущаться и выступать резко против центра. «Зачем он нужен тут?» - спрашивали собравшиеся.

- Мы трижды говорили о ЦВАДе на брифинге, в том числе этот вопрос несколько раз поднимался на брифинге в Костанае, - сказал Ибраев. - После этого мы поняли, я сам лично, как аким, понял, что вопрос непростой. Мы по этому поводу приглашали руководителя Центра психического здоровья Костанайской области, который следит за всеми ЦВАДами. Давали разъяснения прессе. Были вопросы от жителей по безопасности детей, мы пригласили представителя полиции. Тоже с ним общались.

Аким Лисаковска сообщил, что инициатива строительства ЦВАДа в Октябрьском принадлежит полиции. И он считает, что это правильная инициатива, так как растет количество людей с алкогольной и наркотической зависимостью.

- Мы полностью это решение по строительству ЦВАДа поддерживаем, тем более, есть поручение акима области, - сказал Ибраев. – Центры есть во всех городах. Единственное, конечно, место мы с вами не согласовали. Мы много проектов реализуем, и если каждый из них согласовывать… И так у нас из-за конкурсных процедур много моментов затягиваются. Поэтому да, мы с вами строительство не согласовывали. Я это открыто признаю, да! Вопрос оказался чувствительным, мы не думали, что он будет таким. Если наши медики и полицейские говорят, что будет безопасно для людей, то я это поддерживаю. Это мое мнение. Мы это здание долго выбирали. Нам предлагали здание за городом - без окон, дверей и коммуникаций. Туда людей надо будет возить. Поэтому мы остановились на тире, который принадлежал КБРУ. Здание подходило по техническим параметрам. Единственное - соседство со стадионом, надо признать, было некорректно.

Аким Лисаковска подчеркнул, что продолжает считать строительство центра в здании тира правильным, но в рамках объявленного президентом «слышащего государства» готов прислушаться к мнению людей.

- Поэтому я ждал этой встречи, хотел услышать ваше мнение, - сказал Ибраев. – Оказалось, что все вы против. Поэтому я должен к вам прислушаться, несмотря на свое мнение. Этот вопрос мы ставим на рассмотрение. У нас есть депутаты, общественный совет. Если не на этой неделе, то в начале следующей пусть депутаты выскажут свое мнение. Если они против строительства, то ЦВАДа не будет! Чтобы я не принимал единоличного решения, учитывая ваше мнение, мы этот вопрос с депутатами еще раз обсудим, проведем открытое совещание. Если нет, то ЦВАДа не будет. Строительство сейчас на такой стадии, что это здание можно под любой объект перепрофилировать. Хотите спортивный объект, можем здание перепрофилировать. Но я склоняюсь к тому, что ЦВАДа не будет.

Собравшиеся в зале просили от акима конкретики - когда все-таки примут окончательное решение. И даже поинтересовались, кто числится в Лисаковском маслихате депутатом. Просили передать им наказ от жителей поселка. Абай Ибраев сообщил, что мнение депутатов совпадает с мнением противников ЦВАДа.

- Я думаю, что этот вопрос уже решен. Положительно, в вашу сторону, - резюмировал аким.

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