Аким поселка Октябрьский Ерлан БЕКТАНОВ написал заявление в полицию, чтобы привлечь главного редактора газеты "Бизнес-пресс-Лисаковск" Максима СУШКО к ответственности за клевету в СМИ. Чиновник уверен, что журналист распространил ложные сведения в статье "Хочешь протрезветь - тебе в Октябрьский", а также опорочил его честь и деловую репутацию.

Ерлан Бектанов / Фото с сайта аппарата акима поселка Октябрьский

Первое заседание по этому делу прошло в Лисаковском городском суде 11 декабря.

"Обратились жители, так как знают мою позицию"

Речь в статье шла о медвытрезвителе. Если официально - о "Центре временной адаптации и детоксикации" (ЦВАД). Его власти строят в здании бывшего тира, который соседствует с территорией местной школы. Такое размещение явно нравится не всем. Аким поселка считает недостоверным следующий абзац:

- Аким Октябрьского Ерлан Бектанов информацию о том, что в бывшем здании тира будет ЦВАД, нам подтвердил: "Я был против, но таково решение Абая Ибраева (акима Лисаковска - "НГ")". Ерлана Турганбековича не услышали. И, как выяснилось в ходе нашего журналисткого расследования, не услышал аким Лисаковска не только акима Октябрьского.

В суде Ерлан Бектанов настаивает, что не был против строительства ЦВАДа рядом со школой, да и вообще с журналистом не разговаривал и комментариев газете на эту тему не давал.

Как же тогда этот текст появился в статье? Максим Сушко в своих пояснениях сообщил, что разговор был, но не под запись.

Кадр из видеотрансляции

- Вину я не признаю, - сказал Сушко. - В октябре, на одном из аппаратных совещаний в Лисаковске аким спросил о реконструкции медвытрезвителя в Октябрьском. Об этом раньше информации не было. Нам хотелось узнать подробности. 24 октября в 16:55 я подъехал к акимату Лисаковска, поскольку в 17:00 на центральной площади были запланированы праздничные мероприятия в честь Дня республики. В это же время туда подьехал Ерлан Турганбекович. Я подошел к нему, представился, хотя он знал, кто я такой. Меня интересовал вопрос о том, где именно будет медвытрезвитель. Как аким, он мог знать. Тогда он мне и сказал, что медвытрезвитель будет в здании бывшего тира. Я высказал свое недоумение, что это очень близко к школе и стадиону.

По словам Сушко, аким поселка не только высказался против размещения в тире медвытрезвителя, но и рассказал, что поссорился из-за этого с акимом Лисаковска. Причем сам Бектанов предлагал разместить в этом здании спортивные секции.

- Нам на редакционный WhatsApp писали жители, которые не нашли ответов на свои вопросы в поселке, - пояснил в суде Сушко. - Они обратились ко мне, так как знают мою позицию, как главного редактора и неравнодушного жителя. В обращении жителей была просьба, чтобы аким Лисаковска объяснил, с чем связана реконструкция тира, ответил на их беспокойство по поводу опасного соседства. 4 ноября ответ акима был получен. Потом полиция дала свои комментарии. Позиции всех сторон были в статье отражены. Никаких заведомо ложных фактов там нет. Запись разговора с акимом Октябрьского я не делал, потому что не думал, что простой вопрос вызовет такие проблемы. Я не думал, что аким поселка может потом от своих слов отказаться.

"Потерял доверие руководства и коллег"

- Сведения о том, что я был против решения Абая Ибраева, я не сообщал, с автором статьи я не встречался, - заявил Ерлан Бектанов. - Фраза о том, что я был против строительства, не соответствует действительности. Указанные ложные сведения подорвали не только мою репутацию перед руководством города, но и перед коллегами. Указание о строительстве было не только от акима города, но и от вышестоящего руководства. Есть программа, есть Дорожная карта. Статья Сушко вызвала недоверие ко мне со стороны населения, я лишился доверия руководства и коллег! Эта статья нанесла ущерб моей чести и достоинству.

Судья Алина САПАБЕКОВА попросила уточнить - как именно задели честь акима и какие последствия нанесла статья журналиста.

Кадр из видеотрансляции

- Как будто я противоречу, выступаю против своего руководства, - ответил Бектанов. - С публикации статьи мое положение ухудшилось. Меня вызывал к себе аким Лисаковска. Я, получается, нахожусь в стрессовом состоянии. И у меня теперь стоит вопрос: либо работаем, либо... Ну вы сами прекрасно понимаете... я покину данную должность.

Судья предложила сторонам примириться и прекратить на этом разбирательство.

- Я отказываюсь, так как у меня трое детей, а я из-за этой статьи могу сейчас лишиться работы, - ответил Бектанов.

Аким поселка уже отправлял в редакцию "Бизнес-пресс-Лисаковск" письмо о том, что он опровергает указанные в статье сведения. Это письмо редакция опубликовала в следующем же номере газеты. Бектанов считает, что опровержения его слов в газете не было.

Адвокаты правовой службы MediaQoldau Асель Токаева и Лилия Чаусова, которые представляют в суде интересы журналиста, заявили два ходатайства. Во-первых, просили истребовать записи камер видеонаблюдения, которые могут подтвердить сам факт общения чиновника с главным редактором газеты. Во-вторых, они планируют заказать и приобщить к делу филологическую экспертизу, чтобы выяснить, мог ли указанный акимом абзац нанести ущерб его достоинству.

Следующее заседание назначено на 19 декабря.