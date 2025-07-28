Сейчас производится пробная партия, часть изделий отправлена на испытания. Это не единственный новый вид продукции, который осваивает предприятие. Причем, развивая производство, компания все дальше выходит за рамки традиционного ассортимента швейников.

Например, ТОО «Большевичка» приобрело оборудование для выпуска пуленепробиваемых шлемов. Сегодня, 28 июля, процесс их изготовления показали акиму Костанайской области Кумару АКСАКАЛОВУ. Если сменить пресс-форму в автомате, можно производить и строительные каски.

Аким приехал, чтобы увидеть, как на территории фабрики создается малая промышленная зона. Именно в рамках этого инвестиционного проекта ведется реконструкция и модернизация одного из старейших предприятий Костаная.

Масштаб реконструкции впечатляет: общая площадь производственных и вспомогательных помещений увеличится на 65%, с 15 000 кв. м до 25 000 кв. м.

- Причем 10 000 кв. м из указанных 15 000 долгое время простаивали после пожара, который случился в 1993 году. Мы их ремонтировали, вводили, - рассказывал председатель наблюдательного совета ТОО «Большевичка» Арсен ЖЕТПИСПАЕВ. - Чтобы вести модернизацию, привлекли средства Фонда развития промышленности.

Для главы области, который впервые был на «Большевичке», провели экскурсию, показывая прежние и восстановленные производственные площадки с современным оборудованием, а также новое здание площадью около 10 000 кв. м, которое возводится во дворе фабрики. Предприятие, готовя проект МПЗ, провело на территорию линию газопровода, увеличивает мощность котельной.

- Строятся помещения с инфраструктурой, которые будут отдаваться в аренду предприятиям малого и среднего бизнеса, только производственным. Никакой торговли! - пояснил идею малой промышленной зоны Кумар Аксакалов. - Стоимость аренды для них должна быть ниже рыночной по городу. «Большевичка» здесь является якорным арендатором. Что это значит: государство дает кредит, который ТОО должно возвращать. Оно обустраивает эту территорию и сдает в аренду предпринимателям площади. Идет, между прочим, на риск. Надо эту территорию занять такими арендаторами, чтобы оправдывать свои затраты.

МПЗ намерены запустить либо в конце этого года, либо в начале следующего. Расчет на создание около 150 рабочих мест. Планируется, что здесь будут действовать предприятия обрабатывающей промышленности, в их числе по производству оконных, пластиковых изделий, стеновых панелей.

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