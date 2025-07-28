С 1 января 2026 года в Казахстане стартует поэтапный переход к новой модели оказания медицинской помощи населению. Главная цель изменений - максимальный охват населения системой медпомощи, независимо от социального положения.

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- Министерство здравоохранения с учётом лучших международных практик внедряет единый пакет медицинской помощи, сбалансированный по возможностям бюджета и потребностям граждан, - пояснила сегодня, 28 июля, на брифинге в РСК заместитель руководителя управления здравоохранения акимата Костанайской области Жанна КОЗЫБАЕВА. - Он позволит устранить дублирование между программами гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и ОСМС, сделать перечень услуг прозрачным как для врачей, так и для пациентов. Новая модель обеспечит четкое разграничение помощи в рамках ГОБМП и ОСМС; доступность ранней профилактики заболеваний; проведение онкоскринингов для всех, независимо от страхового статуса; бесплатную диагностику при подозрении на социально значимые заболевания; устойчивое финансирование медицинской помощи за счёт более эффективного распределения ресурсов.

Диспансерные пациенты с 2026 года переходят с ГОБМП (гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи) на ОСМС (обязательное медицинское страхование). А незастрахованные граждане сохранят доступ к базовому пакету, включающему первичную помощь в поликлиниках, вакцинацию, онкоскрининг, диагностику и лечение инфекционных социально-значимых заболеваний, экстренную скорую помощь, паллиативную помощь, амбулаторно-лекарственное обеспечение.

- В целом по республике застрахованы 83% населения. И около 3,3 млн человек не охвачены системой ОСМС, - сообщила и. о. директора филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Костанайской области Сауле АЙМУХАМБЕТОВА. - По нашей области охват составляет 83,7%, при этом статус незастрахованных имеют более 134 000 человек. На расширенном заседании правительства 7 июля 2024 года глава государства поручил повысить отвественность местных исполнительных органов за отдельные категории уязвимых слоёв населения. В этой связи были введены новые меры, которые вступят в силу с 1 января. Теперь местные исполнительные органы будут оплачивать взносы за граждан, относящихся к кризисному (D) и экстренному (Е) уровням социального благополучия. По нашей области к категориям D и Е относятся более 36 000 человек.

Благодаря этой норме в Казахстане более миллиона человек получат статус застрахованности.

- Ставка для местных исполнительных органов будет составлять 2% от среднемесячной заработной платы за последние 2 года, определённой органами статистики, - пояснила Сауле Туленовна. - Кроме того, взносы за официально зарегистрированных безработных также будут производиться за счёт местного бюджета. Это позволит повысить ответственность акиматов в вопросах занятости населения. Регионы будут иметь стимул к созданию рабочих мест, сокращению бедности и принятию активных мер по повышению занятости населения. В Костанайской области порядка 21 000 человек являются официально зарегистрированными безработными.

Важным моментом новой модели станет сохранение статуса при перерыве во взносах. Граждане, которые уплачивали взносы не менее 5 лет подряд, при временной приостановке платежей смогут сохранять статус застрахованного в течение 6 месяцев (вместо 3 месяцев в прежней модели).

- К примеру, если человек был трудоустроен и регулярно оплачивал взносы все это время, но лишился работы и доходов, то ему будут оказывать медицинские услуги по ОСМС. Однако затем нужно будет погасить задолженность за эти пропущенные месяцы, - уточнила Сауле Аймухамбетова.

И порекомендовала периодически проверять свой статус застрахованности перед походом в поликлинику, чтобы не столкнуться с непредвиденной ситуацией. Сделать это можно через мобильное приложение Halyk, мобильное приложение Qoldau 24/7, @SaqtandyrýBot в Telegram, через сайт ФМС , приложение Damumed, через EGov или позвонив на номер 1414.