Землян ждет впечатляющее событие - самое долгое солнечное затмение за 100 лет. Ученые астрономы рассказали, когда ждать грандиозного явления и жители каких стран смогут его наблюдать, передает Tengri Life.

Фото depositphotos.com

По информации портала Space, "затмение века" произойдёт 2 августа. Но не спешите запасаться солнечными фильтрами, чтобы лучше рассмотреть явление - событие ожидается не в этом году, а только в 2027-м.

В этот день Луна полностью закроет Солнце на 6 минут 22 секунды, и это станет самым продолжительным периодом полной фазы затмения на Земле за весь XXI век: с 1991 года до 16 июля 2114 года.

Для сравнения, максимальная продолжительность полного солнечного затмения 8 апреля 2024 года в Мексике, США и Канаде составила 4 минуты 28 секунд, что также считалось необычно долгим.

Отмечается, что полная фаза затмения 2 августа 2027 года пройдёт по территории 11 стран Северной Африки и Ближнего Востока. Его будет видно в Испании, Гибралтаре, Марокко, Алжире, Тунисе, Ливии, Египте, Судане, Саудовской Аравии, Йемене и Сомали. Частичное затмение будет видно на большей части территории Африки, Европы и Южной Азии. В остальном мире, включая Северную Америку, солнечная активность будет обычной.

Фото: space.com

Судя по карте, опубликованной порталом, некоторые области Казахстана также войдут в число стран, которые смогут увидеть частичное затмение.